В центре Барнаула продают гигантскую двухуровневую квартиру

В центре Барнаула на продажу выставлена пятикомнатная квартира: ее площадь составляет 188 кв. метров. Цена аппартаментов — 11,3 млн рублей, сообщает "Недвижимость Алтая".
Квартира занимает пятый-шестой этажи многоквартирного дома. В ней несколько спальных комнат, гостиная, столовая, кухня, два санузла, ванна-джакузи. Как отмечает риэлтор, занимающийся продажей, внутри сделан евроремонт, есть пять кондиционеров, а окна выходят на две стороны.
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