В центре Барнаула продают гигантскую двухуровневую квартиру

Квартира занимает пятый-шестой этажи многоквартирного дома. В ней несколько спальных комнат, гостиная, столовая, кухня, два санузла, ванна-джакузи. Как отмечает риэлтор, занимающийся продажей, внутри сделан евроремонт, есть пять кондиционеров, а окна выходят на две стороны.