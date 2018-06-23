Недвижимость

В центре Барнаула продают гигантскую двухуровневую квартиру

Сегодня, 12:05.
Недвижимость

В центре Барнаула на продажу выставлена пятикомнатная квартира: ее площадь составляет 188 кв. метров. Цена аппартаментов — 11,3 млн рублей, сообщает "Недвижимость Алтая".

Пятикомнатная квартира расположена в центре Барнаула.
Пятикомнатная квартира расположена в центре Барнаула. Фото : realtai.ru.

Квартира занимает пятый-шестой этажи многоквартирного дома. В ней несколько спальных комнат, гостиная, столовая, кухня, два санузла, ванна-джакузи. Как отмечает риэлтор, занимающийся продажей, внутри сделан евроремонт, есть пять кондиционеров, а окна выходят на две стороны.

Интерьер пятикомнатной квартиры в Барнауле. Источник: realtai.ru.
Интерьер пятикомнатной квартиры в Барнауле. Источник: realtai.ru.

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