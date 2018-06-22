В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru. В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru. В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru. В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru. В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru. В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru. В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru. В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru. В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru. В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru. В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru. В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru.

В объявлении сообщается, что в квартире есть кухня-гостиная, спальная комната, ванная, а также просторная гардеробная. В квартире есть бар, дизайнерские зеркала и люстры из муранского стекла.

По словам продавца, во время ремонта использовали итальянские отделочные материалы. Также установили дорогую сантехнику, встроенную кухня и бытовую технику.