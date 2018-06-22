Недвижимость

В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом

Сегодня, 19:04.
Недвижимость

В Барнауле за 6,4 млн рублей продают двухкомнатную квартиру площадью 62 квадратных метра. Внутри сделали дорогой дизайнерский ремонт, пишет "Недвижимость Алтай".

В объявлении сообщается, что в квартире есть кухня-гостиная, спальная комната, ванная, а также просторная гардеробная. В квартире есть бар, дизайнерские зеркала и люстры из муранского стекла.

По словам продавца, во время ремонта использовали итальянские отделочные материалы. Также установили дорогую сантехнику, встроенную кухня и бытовую технику.

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