В Барнауле за 6,4 млн рублей продают двухкомнатную квартиру площадью 62 квадратных метра. Внутри сделали дорогой дизайнерский ремонт, пишет "Недвижимость Алтай".
В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru.
В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru.
В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru.
В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru.
В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru.
В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru.
В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru.
В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru.
В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru.
В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru.
В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru.
В центре Барнауле продают "дамскую" квартиру с дорогим дизайнерским ремонтом. Фото : realtai.ru.
В объявлении сообщается, что в квартире есть кухня-гостиная, спальная комната, ванная, а также просторная гардеробная. В квартире есть бар, дизайнерские зеркала и люстры из муранского стекла.
По словам продавца, во время ремонта использовали итальянские отделочные материалы. Также установили дорогую сантехнику, встроенную кухня и бытовую технику.
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