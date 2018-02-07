В центре Барнаула продают хостел

Хостел. Фото : realtai.ru. Хостел. Фото : realtai.ru. Хостел. Фото : realtai.ru. Хостел. Фото : realtai.ru. Хостел. Фото : realtai.ru. Хостел. Фото : realtai.ru. Хостел. Фото : realtai.ru. Хостел. Фото : realtai.ru. Хостел. Фото : realtai.ru.

Внутри здания есть несколько номеров разной вместимости — от двух до восьмиместных. Также там находятся несколько санузлов, кухня с оборудованием, минипрачечная, комнаты отдыха.

Площадь участка, на котором располагается здание, составляет 684 квадратных метра. Территория находится в аренде до 2065 года.

Стоимость хостела — 8 млн 700 тыс. рублей.