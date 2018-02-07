В центре Барнаула продают хостел

В Барнауле, недалеко от ТРЦ "Пионер", продают одноэтажный хостел площадью 244 квадратных метра, сообщает "Недвижимость Алтай".
Хостел. Фото : realtai.ru.
Хостел. Фото : realtai.ru.
Хостел. Фото : realtai.ru.
Хостел. Фото : realtai.ru.
Хостел. Фото : realtai.ru.
Хостел. Фото : realtai.ru.
Хостел. Фото : realtai.ru.
Хостел. Фото : realtai.ru.
Хостел. Фото : realtai.ru.
Внутри здания есть несколько номеров разной вместимости — от двух до восьмиместных. Также там находятся несколько санузлов, кухня с оборудованием, минипрачечная, комнаты отдыха.
Площадь участка, на котором располагается здание, составляет 684 квадратных метра. Территория находится в аренде до 2065 года.
Стоимость хостела — 8 млн 700 тыс. рублей.
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