Недвижимость

В центре Барнаула продают хостел

Вчера, 19:20.
Недвижимость

В Барнауле, недалеко от ТРЦ "Пионер", продают одноэтажный хостел площадью 244 квадратных метра, сообщает "Недвижимость Алтай". 

Внутри здания есть несколько номеров разной вместимости — от двух до восьмиместных. Также там находятся несколько санузлов, кухня с оборудованием, минипрачечная, комнаты отдыха.

Площадь участка, на котором располагается здание, составляет 684 квадратных метра. Территория находится в аренде до 2065 года.

Стоимость хостела — 8 млн 700 тыс. рублей.

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