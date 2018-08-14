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В центре Барнаула продают лофт-квартиру с сауной и амбарной дверью

В Барнауле за 4,6 млн рублей продают двухкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом в стиле лофт. Внутри есть сауна и амбарная дверь, пишет «Недвижимость Алтай».

В центре Барнаула продают квартиру с сауной и амбарной дверью.
В центре Барнаула продают квартиру с сауной и амбарной дверью.
realtai.ru

По словам продавца, в интерьере многое сделали из массива сосны, лиственницы и кедра. Один из самых ярких элементов жилища — деревянная амбарная дверь в спальне. Также в квартире есть кухня-гостиная, ванная и сауна

В центре Барнаула продают квартиру с сауной и амбарной дверью.
В центре Барнаула продают квартиру с сауной и амбарной дверью.
realtai.ru

В ванной комнате установили душевое ограждение с гидромассажем, раздвижными дверьми из закаленного стекла. Пол из натуральной сланцевой породы.

Сауна выполнена из древесины кедра, липы, осины, в ней находится финская печь. По словам собственника, ремонт в квартире закончили неделю назад.

В объявлении указано, что возможен обмен на автомобили, жилую и коммерческую недвижимость, долевки, объекты в Новосибирске. Кроме того, за празднование новоселья продавец готов сделать символический торг.

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