В центре Барнаула продают лофт-квартиру с сауной и амбарной дверью

По словам продавца, в интерьере многое сделали из массива сосны, лиственницы и кедра. Один из самых ярких элементов жилища — деревянная амбарная дверь в спальне. Также в квартире есть кухня-гостиная, ванная и сауна
В ванной комнате установили душевое ограждение с гидромассажем, раздвижными дверьми из закаленного стекла. Пол из натуральной сланцевой породы.
Сауна выполнена из древесины кедра, липы, осины, в ней находится финская печь. По словам собственника, ремонт в квартире закончили неделю назад.
В объявлении указано, что возможен обмен на автомобили, жилую и коммерческую недвижимость, долевки, объекты в Новосибирске. Кроме того, за празднование новоселья продавец готов сделать символический торг.