В центре Барнаула почти за 4 млн рублей продается необычный коттедж с зеркальным клином над крыльцом

Дом, выставленный на продажу на сайте «Циан», находится на ул. Пушкина, 14. Его площадь 144 кв. м. Размер участка под ним — более 11 соток. Недвижимость оценили в 3,95 млн рублей.

В Барнауле за 3,95 млн рублей продается коттедж с крышей из стекла и металла.

Особенность дома в его необычной архитектуре. Он возведен из кирпича. Фасад выполнен из красного кирпича, над ним возвышается большая мансардная крыша со стеклянным клином над выступающим крыльцом. Довольно необычное решение не является типичным для представителей сферы малоэтажного строительства.

Коттедж двухэтажный. На первом этаже находятся кухня, санузел с душевой и газовая котельная. У второго свободная планировка.

«Второй этаж сделан в свободной форме, что позволяет вам воплотить все фантазии», — отмечает автор объявления.

Перед домом выделена заасфальтированная площадка под парковку.

Несмотря на расположение — в центре краевой столицы — здесь тихо. В то же время, рядом хорошо развита вся необходимая инфраструктура: школы, детские сады, магазины, аптеки, транспортные развязки.