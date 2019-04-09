В центре Барнаула за 11,3 млн рублей продают квартиру с витражным остеклением

В центре Барнаула продают 4-комнатную квартиру площадью 120 квадратных метров. Она находится в элитном жилой комплексе. Объявление разместили на сайте avito.ru.

Продавец пишет, что в квартире витражное остекление выполнили из теплого алюминия от пола до потолка. В квартире — стильные парадные, охрана. Лоджия застеклена, просторные гардеробные в каждой спальне, большая кухня-гостиная со встроенной кухней и техникой, постирочная, два санузла, ванна, душевая кабина.

В объявлении указано, что система видеонаблюдения по всему периметру дома и комплекса в целом. Кроме того, есть детская площадка и прогулочные зоны. В жилом комплексе подземная парковка.

Квартира очень светлая и теплая, с красивыми видами и огромными окнами, планировка двухсторонняя, — отмечает продавец

Стоимость квартиры —11 млн 300 тыс. рублей.