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Недвижимость

В центре барнаульского туркластера продают большой участок под ЖК или гостиницу

Рядом с Нагорным парком Барнаула продается 0,3 га для нового строительства. Собственник подчеркивает выгодное расположение участка в историческом центре города рядом с новой церковью и буквами «Барнаул».

Нагорный парк. Барнаул.
Нагорный парк. Барнаул.
Дарья Шатилина.

Объявление о продаже размещено на «Авито». Риэлтор отказался от комментариев, однако уточнил, что с участка открывается вид на Обь. В числе преимуществ — до пл. Спартака или до Речного вокзала на машине можно добраться за две минуты. Также рядом с участком есть автобусная остановка.

На сайте сказано, что выставленные на продажу 30 соток относится к зоне индивидуального жилищного строительство. Здесь можно построить таунхаус премиум класса, небольшого жилого комплекса и даже бизнес-центра или гостиницу.

Стоимость участка на горе 52 млн рублей. То есть каждую сотку предлагают за 1,73 млн рублей.

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