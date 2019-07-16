В здании на месте «барнаульского разлома» хотят открыть кофейню, а мэрия требует его снести

Риэлторы рекламируют скандально известное здание, которое только что возвели на месте Барнаульского разлома (ул. Партизанская, 60) — размещают объявления о сдаче площадей. Представитель агентства недвижимости «Миэль» сообщил, что одним из арендаторов будет московская компания и она «совсем скоро» запустит здесь кофейню, написал Алтайский порта недвижимости.

Сразу на нескольких сайтах опубликованы объявления об аренде площадей в 132 кв. м. за 132 тыс. рублей в месяц. «Сдается торговое помещение в центре города! Витражное остекление, все коммуникации центральные, мощность: 70 кВт. Строительство объекта планируется закончить к концу июля», — сообщает представитель «Миэль».

Торжественное открытие кофейни, по его словам, запланировано на конец июля, а свободные площади пока имеются. Застройщиком, по данным агента, выступает частное лицо — собственник участка.

Между тем, мэрия Барнаула потребовала демонтировать конструкцию, которая возводится без необходимых разрешений и согласований. На исполнение предписания отводили один месяц, однако, срок вышел, а стройка продолжается по сей день.

Городские власти со своей стороны 21 июня уже обратились в Арбитражный суд Алтайского края. Предварительное заседание по делу назначено на 30 июля. При этом в картотеке дел на официальном сайте суда этого иска пока нет. Можно полагать, что до того времени открытие заведения вполне успеет состояться.

«Барнаульский разлом». Олег Богданов

Что такое «барнаульский разлом»

Напомним, участки на ул. Партизанская, 60 и 62 известны тем, что в 2006-м году двое бизнесменов — собственников территорий — возвели здесь элитный 7-этажный бизнес-центр. Однако, не успев достроить, поссорились и решили поделить его пополам. В итоге объект оказался распиленным пополам и получил название «барнаульский разлом».

Затем эта «достопримечательность» еще 10 лет уродовала главный проспект города. В это время шла череда судебных тяжб, в которых собственники пытались справедливо поделить здание или завладеть половиной конкурента для завершения проекта. Однако, суд в итоге постановил снести многострадальный бизнес-центр. С 2016 до 2019 года территория пустовала, а теперь оказалась в центре очередного скандала.