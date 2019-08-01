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Недвижимость

В здании поста барнаульского ДПС устроят придорожное кафе

Заброшенное здание поста ДПС, расположенное на Змеиногорском тракте, 89д, выставлено на торги. Продавец — Федеральное агентство по управлению госимуществом в Алтайском крае и Республике Алтай — предлагает устроить там придорожное кафе.

ДПС, полицейский.
ДПС, полицейский.
Михаил Хаустов

Пост площадью почти 70 кв. м находится в удовлетворительном состоянии. Двухэтажное здание предлагают взять в аренду на 10 лет. Ставка составляет 6,6 млн рублей в месяц. За год за здание планируют выручить около 80 млн рублей. В дальнейшем предприниматель может выкупить его.

Право на аренду Росимущество продает за 793,2 тыс. рублей. Шаг аукциона составляет 3,9 тыс. рублей. Заявки принимают до 8 августа.

Почему продают пост ДПС

Посты ДПС начали закрывать 2013 году. «Комсомольская правда» писала, что это была общероссийская тенденция. Так федеральное ведомство решало проблему неэффективного распределения по рабочим местам сотрудников госавтоинспекции.

Пост ДПС.
Пост ДПС.
drive2.ru

В Барнауле в первую очередь под сокращение попали два поста. Кроме расположенного на Змеиногорском тракте, еще и на Павловском. СМИ писали, что здания были недавно отремонтированы. По мнению специалистов ГИБДД, на этих участках практически не было аварийности, сотрудники ДПС (это примерно 35 человек) работали в качестве постовых.

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