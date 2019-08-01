В здании поста барнаульского ДПС устроят придорожное кафе

Пост площадью почти 70 кв. м находится в удовлетворительном состоянии. Двухэтажное здание предлагают взять в аренду на 10 лет. Ставка составляет 6,6 млн рублей в месяц. За год за здание планируют выручить около 80 млн рублей. В дальнейшем предприниматель может выкупить его.
Право на аренду Росимущество продает за 793,2 тыс. рублей. Шаг аукциона составляет 3,9 тыс. рублей. Заявки принимают до 8 августа.
Почему продают пост ДПС
Посты ДПС начали закрывать 2013 году. «Комсомольская правда» писала, что это была общероссийская тенденция. Так федеральное ведомство решало проблему неэффективного распределения по рабочим местам сотрудников госавтоинспекции.
В Барнауле в первую очередь под сокращение попали два поста. Кроме расположенного на Змеиногорском тракте, еще и на Павловском. СМИ писали, что здания были недавно отремонтированы. По мнению специалистов ГИБДД, на этих участках практически не было аварийности, сотрудники ДПС (это примерно 35 человек) работали в качестве постовых.