18 октября
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Недвижимость

В живописном месте продается рекреационный комплекс

Продается комплекс рекреационной недвижимости, общей площадью 1871,3 кв.м., расположенный по адресу: Алтайский край, Первомайский район, (примерно 500 м от с. Покровка по направлению на юг).

Здание лабораторного корпуса
Здание лабораторного корпуса
Фото – пресс-служба «Ростелекома».

В данный момент используется для проведения обучения сотрудников с размещением в благоустроенных комнатах на период обучения, также для проведения выездных культурно-массовых мероприятий.
Комплекс расположен в лесной зоне (25 км от г. Барнаула, до ближайшей остановки общественного транспорта 3 км), обеспечен электричеством, водоснабжением.

Здание учебного корпуса
Здание учебного корпуса
Фото — пресс-служба «Ростелекома».

В состав комплекса входит:

  • Здание котельной учебного центра в с. Б. Ключи — 109 кв.м.
  • Здание учебного корпуса — 986 кв.м.
  • Пристройка к зданию уч. корпуса — 342,10 кв.м.
  • Лабораторный корпус — 186,40 кв.м.
  • Здание бытового корпуса — 185,7 кв.м.
  • Хоз. постройка, используется как склад — 62.1 кв.м.

Земельный участок площадью 56 098 кв.м. используется по договору аренды сроком на 49 лет (до 2053 года).

Здание Учебного корпуса приспособлено под комфортное размещение 44 человек (2-х и 3-х местные благоустроенные комнаты, порядка 700 кв.м.), имеется две аудитории оборудованных проекторами, экранами и флипчартами, большой лекционный зал (142,6 кв. м) и малый зал для занятий (64,1 кв. м). Один зал позволяет проводить мероприятия до 60 участников, другой до 15 человек.
В бытовом корпусе расположены столовая и кухня (130 кв. м), баня.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (3852) 663 662, 8 (3852) 556 906, 8 913 215 2564.

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