Важная бумага-2001. Как начиналась и чем закончилась грандиозная квартирная афера в Барнауле

На стыке прошлого и нынешних веков в судебных и криминальных хрониках замелькало новое словосочетание — обманутые дольщики. Так стали называть (и, увы, называют до сих пор) доверчивых граждан, привлеченных низкой ценой и громкой рекламой отдать свои сбережения в загребущие руки недобросовестных застройщиков. Ровно 19 лет назад в Барнауле разразился скандал с «Барнаулстроем»

От ведущего рубрики

Это была, пожалуй, самая громкая квартирная афера, провернутая преступной группой, в которую входило тогдашнее руководство компании «Барнаулстрой» и сотрудники агентства недвижимости. Мошенники умудрялись продавать одну квартиру двум-трем хозяевам, в период с 1999 по 2001 год обманули таким образом сотни людей и присвоили сотни миллионов рублей.

Леонид Вихрев , «Свободный курс». ИД «Алтапресс»

Наиболее одиозной фигурой во всей этой истории стал заместитель гендиректора «Барнаулстроя» Иван Дудник. Когда было заведено уголовное дело, он просто-напросто… исчез! Ходили даже слухи о его смерти, но в 2008 году, когда другие участники дела уже отбывали тюремные сроки, Дудник был задержан в Москве, предстал перед судом и в 2010-м получил-таки свои девять лет колонии.

В 2015 году состоялся еще один суд, по приговору которого Дудника признали виновным в мошенничестве. Официальная формулировка звучит так:

Суд, частично присоединив наказание по предыдущему приговору, назначил Дуднику И.С. 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на три года.

Последнее публичное упоминание в СМИ фамилии афериста было в декабре 2016 года, когда отбывающий наказание Дудник попросил суд изменить ему меру наказания и выпустить на свободу в связи с тяжелой болезнью почек. Суд тогда отказал ему в этой просьбе…

Иван Дудник.

Материалы, рассказывающие про эту аферу, были подготовлены журналистом Юлией Черновой и появились в газете «Свободный курс» ровно 19 лет назад — в декабре 2001 года. И тогда, естественно, не было еще известно о том, как завершится вся эта квартирная эпопея на Павловском тракте.

Было даже непонятно, жив ли Дудник, или же… Но интрига от этого не стала менее напряженной.

Читайте и убедитесь в этом сами.

«Дольщики» готовятся к затяжной борьбе

В УВД Барнаула 4 декабря были зарегистрированы 640 «дольщиков», полностью рассчитавшихся за квартиры в компании «Барнаулстрой». В настоящее время и сами дольщики, и следствие составляют списки двойников.

При этом, как выясняется, в полном распоряжении «Барнаулстроя» было только 40 квартир в доме и на улице Лазурной! Квартиры на Павловском тракте и в поселке Южном сотрудники строительной компании продавали, не имея на то никаких прав.

Пока Дудник был в бегах , судебные приставы выселяли обманутых людей из захваченных ими домов. Фото Олега БОГДАНОВА

1 декабря у здания «Барнаулстроя» собрались обманутые «дольщики». Все они разделились на три группы, по адресам: Лазурная, Павловский тракт, Южный. У каждой группы есть свой лидер, который собирает подписи к заявлениям в гражданские суды и генеральную прокуратуру. «Дольщики» до сих пор выясняют, сколько двойников у них есть. Некоторые люди впервые приехали в «Барнаулстрой» и еще не знают, с чего начать разбирательство.

«Дольщики» ходили на прием к губернатору края, хотели заручиться его поддержкой и попросить помощи. Но Александр Суриков сказал: «Я вас не заставлял в этом доме покупать квартиры, чем же я теперь могу вам помочь?».

Александр Суриков. Анна Зайкова

На собрании «дольщики» решили создать общественную организацию по защите своих прав и попросить генерального директора «Барнаулстроя» Геннадия Степанова выделить им отдельный кабинет, в котором они заседали бы.

Долевки покупали не только барнаульцы

Как выясняется, в крупномасштабной афере Ивана Дудника пострадали не только жители краевого центра. Например, одна бабушка накануне исчезновения Дудника позвонила ему из деревни С, и спросила, когда же наконец она сможет вселиться в свою квартиру, деньги за которую уже год назад заплатила.

Дудник обрадовал бабулю, сказал: «Приезжайте уже завтра». Бабуля быстренько распродала свое имущество и примчалась в Барнаул к Ивану Дуднику. Тут Иван предложил бабушке подождать еще пару дней. Бабушка возмутилась: «На что же мне в городе жить, я ведь на дорогу растратилась». Дудник невозмутимо отдал бабушке три тысячи рублей на двухдневное проживание, а потом исчез.

Как обманывали дольщиков «Барнаулстроя». ИД «Алтапресс»

Другая женщина, вскоре собиравшаяся переехать в новую квартиру в доме на улице Лазурной, перевезла своего сына-четвероклассника в школу поближе к новому дому. Но поскольку она не переехала, то теперь ей приходится возить свое чадо в школу на другой конец города.

Дольщица Ольга хотела перевезти в Барнаул свою мать из Киргизии. Там продали все вещи, квартиру и привезли пенсионерку сюда. Обошли в городе все агентства, торгующие недвижимостью, и выбрали квартиру в «Барнаулстрое» — цены понравились. Только нужно было немного подождать… И еще «Барнаулстрой» выбрали потому, что эта компания рекламировалась и по радио, и по телевидению. Помните песню «Любэ», переделанную так «Самый надежный и родной „Барнаулстрой“… Он никогда вас не оставит без угла…»?.

Как обманывали дольщиков «Барнаулстроя». ИД «Алтапресс»

Деньги Ольга, как и большинство дольщиков, отдала в конторе «Барнаулстроя», приходный кассовый ордер не потребовала, ведь рассчитывалась лично с заместителем генерального директора. О том, что она не получит теперь эту квартиру, узнала по телевидению. Сейчас Ольга говорит, «Вы посмотрите, ведь среди обманутых „дольщиков“ многие с высшим образованием. Вот чему нам в школах и вузах учить-то надо было!»

Неприятные вопросы и неприятные ответы

За разъяснениями мы обратились к Геннадию Веснину, заместителю начальника Алтайского краевого центра регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним:

Как обманывали дольщиков «Барнаулстроя». ИД «Алтапресс»

— Геннадий Владимирович , в каком регионе долевки регистрируются на первоначальном этапе во избежание мошеннических действий?

— По-моему, в Екатеринбурге есть такая практика, на учет ставят договоры, но факта регистрации на этот момент нет, просто если договор уже стоит на учете, повторного быть не может. На федеральном уровне такого закона нет.

В Барнауле долевое строительство не регистрируется, поскольку это не объект недвижимости. Мы регистрировали квартиры в доме на улице Лазурной, 22, в спорном подъезде зарегистрировано около 40 квартир. Тут, кто первым сове право зарегистрировал, тот и прав. Для регистрации права на имущество необходимы договор долевого участия, справка о полном расчете, технический паспорт БТИ на квартиру.

Казалось бы, кто имел право распоряжаться квартирами в спорных домах? Как оказалось, дома принадлежат не ЗАО и вовсе не ООО «Барнаулстрой», а страховой компании «Росэнерго».

Как обманывали дольщиков «Барнаулстроя». ИД «Алтапресс»

Олег Лондарев, вице-президент ассоциации «Росэнергосоюз», в нее входит и страховая компания «Росэнерго», при встрече с нами сразу же показал свидетельство о регистрации прав на строительство домов на Лазурной и Павловском тракте. Оба этих объекта незавершенного строительства принадлежат страховой компании «Росэнерго».

В доме № 22 на Лазурной «Барнаулстрою» по договору долевого участия принадлежит только шестой подъезд, квартиры с 201-й по 240-ю. «Барнаулстрой» уже пятый или шестой год выступал у нас в качестве подрядчика. В настоящее время он выполнил свои обязательства и мог продавать квартиры в шестом подъезде дома № 22 на улице Лазурной. На Павловском тракте «Барнаулстрой» зарабатывал квартиры, выполняя какие-то строительные работы. Материалы поставляем мы, и деньги платим тоже мы. А свою долю подрядчики могут продавать только тогда, когда от нас получат справку, что они эту долю оплатили. «Барнаулстрой» же спокойно — налево и направо — продавал не принадлежащие ему квартиры. «Барнаулстрой» продавал двухкомнатные квартиры по 190 тысяч рублей, а на самом деле они стояли около 350 тысяч. «Росэнерго» продавала свои квартиры в доме на улице Лазурной по цене 6 тысяч рублей за квадратный метр, а «Барнаулстрой» — по 3,5 тысячи за квадратный метр. Сейчас никаких правовых оснований у тех людей, которые купили у Дудника чужое, нет.

Как обманывали дольщиков «Барнаулстроя». ИД «Алтапресс»

Олег Лондарев добавляет, что дольщикам надо уповать на порядочность «Барнаулстроя» как организации. Может быть, на правоохранительные органы, которые, дай бог, найдут Дудника с деньгами. «Пока я не знаю, сколько наших квартир продано в доме № 229 на Павловском тракте. Мне кажется, „Элин-Банк“ — „слезы“ по сравнению с этой аферой», — говорит страховщик.

Поползли слухи

По слухам, которые ходят среди пострадавших, 24-летний Иван Дудник имеет сына, который учился в школе, расположенной рядом с домом № 22 на улице Лазурной. На прошлой неделе ребенок из школы внезапно исчез. Иван Дудник ездит на красном «Фольксвагене».

Как обманывали дольщиков «Барнаулстроя». ИД «Алтапресс»

Говорят, что 23 ноября Ивана Дудника видели живым и здоровым на своей машине. Кстати, господин Дудник довольно высокого роста — 195 сантиметров, и если к такой примете, как рост, добавить еще и красивый «Фольксваген», получится очень яркая картина, мимо которой трудно пройти.

И еще один слух: перед исчезновением Дудник занял у всех своих друзей деньги, причем крупные суммы — тысяч по сто, двести. Друзья и знакомые не могли ему отказать, потому что он всегда их водил за свой счет в ресторан, и они ему многим обязаны.

И самое шокирующее утверждение: Дудник мертв, а деньги поделены между криминальными диаспорами.

«Да! Он никогда нас не оставит без угла»!

Рекламная песня «Барнаулстроя». Поется на мелодию песни «Опера», которую исполняет группа «Любэ».

Как обманывали дольщиков «Барнаулстроя». ИД «Алтапресс»

Когда жилье необходимо нам с тобой, Всегда поможет хоть кому «Барнаулстрой»! Он говорит нам: «Не тужи И обратиться поспеши!» Строит квартиры он, коттеджи, гаражи. Да! Он никогда нас не оставит без угла! Да! Для нас все это не игра! Мой! Старый знакомый и родной «Барнаулстрой» Прорвемся, товарищ, мы с тобой!

Этой песне поверили свыше 600 человек.