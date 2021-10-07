«Ведется с учетом погоды»: достройку проблемного ЖК «Парковый» проверили и держат на особом контроле

Замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров провел выездное совещание на строительной площадке ЖК «Парковый», сообщает мэрия города.

В ходе рабочего совещания Федоров и директор «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов обсудили ход возведения жилищного комплекса.

В частности, посетили 3-ю блок-секцию, где уже завершают строительные работы. Как отметил Шумов, в здании провели поквартирный обход, рабочие устраняют выявленные недоработки, чтобы передать жилье дольщикам.

«Заканчивается отделка цоколя керамогранитом, сборка входного узла в дом, завершается благоустройство со стороны Змеиногорского тракта. Строители готовятся к фасадным работам, возведению подпорной стенки (части подземной парковки): заливка планируется уже в четверг 7 октября. На этом завершатся земляные работы, и рабочие приступят к окончательному благоустройству, предусмотренному проектом. Заканчиваются работы по прокладке кабеля, все остальные сети проложены. Завершающим этапом работ станет клининг внутри 3-й блок-секции. Параллельно формируют пакет документов для приемки и ввода секции в эксплуатацию», — рассказали в мэрии.

На остальных секциях также продолжают строительство. На 1-й и 2-й секции заканчивается обустройство кровли.

«В ближайшее время строители проведут покрытие кровли наплавляемыми материалами и выведут ливневую канализацию, чтобы осадки не попали внутрь здания. После начнут остекление фасада», — отметили в мэрии.

В 4-й и 5-й блок-секциях возводят внутренние перегородки, с установкой крана начнут монтировать межэтажные перекрытия, продолжат кладку.



Кроме того, ведут обустройство подъезда к жилищному комплексу, уже функционирует подъезд со стороны Змеиногорского тракта.

Выездное совещание. ЖК «Парковый» в Барнауле. barnaul.org.

«Все работы на строительной площадке по ул. Парковой, 71 планомерно ведутся с обязательным учетом погодных условий и соблюдением технологических требований. Финансирование проекта возобновлено. В интересах всех сторон — продуктивное взаимодействие, поэтому в администрации города продолжатся встречи с участниками долевого строительства для оперативного решения возникающих вопросов», — подчеркнул Федоров.

Он также напомнил, что разрешение на строительство ЖК «Парковый» действует до сентября 2022 года — застройщик в эти сроки укладывается, ситуацию держат на особом контроле.

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