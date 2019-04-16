Ведущий застройщик Новосибирска снизил цены

Переезд в крупный город — способ кардинально поменять жизнь, в том числе — обеспечить лучшее будущее своим детям. Эксперты рынка недвижимости выделили несколько основных критериев, на которые стоит обращать внимание при покупке семейной квартиры.

Расположение — семь минут до центра

Большим семьям комфортно жить за городом? Это ошибочное представление. Самое удобное расположение — вблизи от центра. И главное, чтобы рядом были детские сады, школы и другие блага цивилизации.

В городе-парке «Ясный берег» детский сад находится прямо на территории — в соседнем доме, а школа в шаговой доступности. Это ведь просто мечта любых родителей! С 2022 года на территории ЖК начнет работу новая современная школа, аналогов которой в Сибири нет. Дети жителей города-парка будут иметь приоритет при поступлении.

Город-парк «Ясный берег». Источник: ООО «АКВА СИТИ».

Безопасность и комфорт

Здесь можно не переживать за прогулку детей — в «Ясном береге» реализована 3-х ступенчатая система безопасности: 78 камер на территории, 4 поста охраны и закрытый периметр обеспечивают комфорт жителей комплекса, в особенности маленьких жителей. Родителям не стоит волноваться: они имеют доступ более чем к 40 камерам и спокойно могут заниматься домашними делами.

И что немаловажно, в этом дворе даже взрослым не удастся заскучать: зимой здесь работает один из самых волшебных катков в городе (узнайте, почему волшебный), а летом планируется открытый кинотеатр. А еще — зоны для прогулок, спорта и отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории парка. (Забронируйте квартиру со скидкой прямо сейчас.)

Удобные планировки

В квартире для большой семьи важно, чтобы каждый квадратный метр использовался максимально эффективно. В ЖК «Ясный берег» — индивидуальный подход к проектированию квартир: учитываются потребности всех членов семьи. Особенным спросом пользуется популярное в Европе планировочное решение — просторный living (гостиная, совмещенная с кухней), где вся семья собирается вместе в теплой обстановке.

Город-парк «Ясный берег». Источник: ООО «АКВА СИТИ».

Сейчас самое время: простые расчеты для выгодного переезда в 2019 году

Если вы задумывались о расширении и ждали максимальных скидок, то сейчас самое время. Только до 30 апреля (и впервые в «Ясном береге») действуют скидки на покупку семейных квартир:

100 000 рублей — от 50 до 64,99 м2

150 000 рублей — от 65 до 79,99 м2

200 000 рублей — от 80 м2 и выше

Мы уже полгода выбираем квартиру, не могли определиться с планировкой. Потом узнали, что у «Ясного берега» сейчас самые выгодные условия на рынке — медлить не стали. Супруга довольна, у детей появится отдельная комната. Нам сделали хорошую скидку — это очень приятно", — рассказал Сергей, будущий житель города-парка.

Допустим, у вас есть старая двушка в Барнауле примерно за 3 370 000 руб. (50 кв.м.) в центральном районе. Продав ее, вы можете купить квартиру большей площади в Новосибирске.

Полная цена этой трёхкомнатной студии (55 кв.м.) — 3 546 641 руб., но сейчас по акции до 30.04.2019 г. она стоит 3 436 341 млн. руб., то есть вам останется доплатить 110 300 руб.

Выберите семейную квартиру — в строящемся или сданном доме — от 2-комнатной до 4-комнатной — на сайте. И проверьте, на какую квартиру в Новосибирске вы можете рассчитывать, учитывая стоимость вашей квартиры в Барнауле.

Бонус: для жителей Барнаула проезд и проживание на время сделки оплачивает застройщик (узнайте подробнее, как происходит оплата).

Город-парк «Ясный берег». Источник: ООО «АКВА СИТИ».

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Желаем вам легкого переезда — все хлопоты мы возьмем на себя!

Застройщик: ООО «АКВА СИТИ». Россия, Новосибирск. Проектные декларации — на сайте ясныйберег.рф. Строительство ведется по 214-ФЗ с соблюдением всех гарантий.