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Недвижимость

Ведущий застройщик России раскрыл первые счета эскроу в рамках проектного финансирования

Жилой комплекс девелопера «Группа ПИК» стал для него первым, возводимым в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Объем средств, перечисленных с этих счетов после ввода жилого корпуса в составе ЖК, составил 3 млрд рублей, о чем сообщает Единый ресурс застройщиков.

Столичный ЖК «Дмитровский парк».
Столичный ЖК «Дмитровский парк».
novostroy.ru.

«Группа ПИК» занимает 1-е место в топе застройщиков страны. Он начал возводить столичный ЖК «Дмитровский парк» в 2018 году.

Заключенное на тот момент кредитное соглашение между девелопером и банком ВТБ было два года назад крупнейшим в России. Объем проектного финансирования составил 19,9 млрд рублей.

Объем проектного финансирования составил 19,9 млрд рублей.
Объем проектного финансирования составил 19,9 млрд рублей.
pixabay.com.

Напомним, что счета эскроу, на которых размещаются деньги дольщиков, в соответствии с действующим законодательством раскрываются банком-кредитором после ввода объекта в эксплуатацию.

Часть этих средств переводится банку в счет погашения кредита (проектного финансирования), а часть — самому девелоперу в качестве прибыли и покрытия издержек на строительство.

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