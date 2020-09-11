Ведущий застройщик России раскрыл первые счета эскроу в рамках проектного финансирования

Жилой комплекс девелопера «Группа ПИК» стал для него первым, возводимым в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Объем средств, перечисленных с этих счетов после ввода жилого корпуса в составе ЖК, составил 3 млрд рублей, о чем сообщает Единый ресурс застройщиков.