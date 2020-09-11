Ведущий застройщик России раскрыл первые счета эскроу в рамках проектного финансирования

«Группа ПИК» занимает 1-е место в топе застройщиков страны. Он начал возводить столичный ЖК «Дмитровский парк» в 2018 году.
Заключенное на тот момент кредитное соглашение между девелопером и банком ВТБ было два года назад крупнейшим в России. Объем проектного финансирования составил 19,9 млрд рублей.
Напомним, что счета эскроу, на которых размещаются деньги дольщиков, в соответствии с действующим законодательством раскрываются банком-кредитором после ввода объекта в эксплуатацию.
Часть этих средств переводится банку в счет погашения кредита (проектного финансирования), а часть — самому девелоперу в качестве прибыли и покрытия издержек на строительство.