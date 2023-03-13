Окна квартиры обращены на четыре стороны света. В ней есть гостиная, столовая-кухня, спальня с выходом на отдельную ванную комнату и террасу, кабинет, из которого можно выйти на вторую террасу, душевая комната, сауна.
Автор объявления пишет, что есть возможность застеклить одну из террас, а также сделать в квартире второй уровень — она находится на шестом этаже из шести.
Рядом с домом знаменитый Старо-Манежный сад, пять минут пешком до Марсова поля и Летнего сада. Премиальные рестораны, лучшие школы и гимназии не только Санкт-Петербурга, но и России, указывает автор объявления.
Ранее мы рассказывали о трешке в Сочи, в которой можно принять ванну прямо в спальне.