Трехкомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга с видом на главные достопримечательности продают за 240 млн рублей. Объявление о продаже недвижимости разместили на «Циан».

Окна квартиры обращены на четыре стороны света. В ней есть гостиная, столовая-кухня, спальня с выходом на отдельную ванную комнату и террасу, кабинет, из которого можно выйти на вторую террасу, душевая комната, сауна.

Автор объявления пишет, что есть возможность застеклить одну из террас, а также сделать в квартире второй уровень — она находится на шестом этаже из шести.

Рядом с домом знаменитый Старо-Манежный сад, пять минут пешком до Марсова поля и Летнего сада. Премиальные рестораны, лучшие школы и гимназии не только Санкт-Петербурга, но и России, указывает автор объявления.

Ранее мы рассказывали о трешке в Сочи, в которой можно принять ванну прямо в спальне.