Верховный суд разъяснил, в каких случаях нельзя отобрать и выставить на торги ипотечную квартиру

На сегодняшний день существует несколько условий, при которых банк не сможет забрать у россиян недвижимость, взятую в ипотеку, и выставить ее на торги, сообщает портал otvprim.ru.

Верховный суд разъяснил, что залоговую квартиру нельзя отнять при условии:

когда задолженность по ипотечному кредиту составляет менее 5%

если просрочка платежей по кредиту составляет меньше трех месяцев

Как не попасть в ситуацию , когда ты погашаешь кредит , а долг не уменьшается. Источник: СС0

Данные нарушения признаны незначительными. При этом, размер требования должника считается несоразмерным стоимости заложенного актива.

В других случаях долг перед банком по ипотеке придется выплачивать, либо попрощаться с жилой недвижимостью.

Кошелек , долги. СС0

Напомним, благодаря льготной ипотеке на новостройки, начиная с весны прошлого года, в России наблюдался ажиотажный спрос на жилье. Так, за лето 2020-го в Алтайском крае были скуплены самые доступные квартиры. Появился дефицит 1−2-комнатных квартир и студий. Об этом altapress.ru рассказали ведущие риэлторы Барнаула.