Верховный суд разъяснил, в каких случаях нельзя отобрать и выставить на торги ипотечную квартиру

Верховный суд разъяснил, что залоговую квартиру нельзя отнять при условии:
- когда задолженность по ипотечному кредиту составляет менее 5%
- если просрочка платежей по кредиту составляет меньше трех месяцев
Данные нарушения признаны незначительными. При этом, размер требования должника считается несоразмерным стоимости заложенного актива.
В других случаях долг перед банком по ипотеке придется выплачивать, либо попрощаться с жилой недвижимостью.
Напомним, благодаря льготной ипотеке на новостройки, начиная с весны прошлого года, в России наблюдался ажиотажный спрос на жилье. Так, за лето 2020-го в Алтайском крае были скуплены самые доступные квартиры. Появился дефицит 1−2-комнатных квартир и студий. Об этом altapress.ru рассказали ведущие риэлторы Барнаула.