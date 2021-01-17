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Недвижимость

Верховный суд разъяснил, в каких случаях нельзя отобрать и выставить на торги ипотечную квартиру

На сегодняшний день существует несколько условий, при которых банк не сможет забрать у россиян недвижимость, взятую в ипотеку, и выставить ее на торги, сообщает портал otvprim.ru.

Недвижимость. Ключи от квартиры.
Недвижимость. Ключи от квартиры.
СС0

Верховный суд разъяснил, что залоговую квартиру нельзя отнять при условии:

  • когда задолженность по ипотечному кредиту составляет менее 5%
  • если просрочка платежей по кредиту составляет меньше трех месяцев
Как не попасть в ситуацию, когда ты погашаешь кредит, а долг не уменьшается.
Как не попасть в ситуацию, когда ты погашаешь кредит, а долг не уменьшается.
Источник: СС0

Данные нарушения признаны незначительными. При этом, размер требования должника считается несоразмерным стоимости заложенного актива.

В других случаях долг перед банком по ипотеке придется выплачивать, либо попрощаться с жилой недвижимостью.

Кошелек, долги.
Кошелек, долги.
СС0

Напомним, благодаря льготной ипотеке на новостройки, начиная с весны прошлого года, в России наблюдался ажиотажный спрос на жилье. Так, за лето 2020-го в Алтайском крае были скуплены самые доступные квартиры. Появился дефицит 1−2-комнатных квартир и студий. Об этом altapress.ru рассказали ведущие риэлторы Барнаула.

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