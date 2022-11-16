«Выглядишь на все девять нолей». Квартиру с системой «умный дом» и мраморной мебелью продают за миллиард рублей в Москве

Четырехкомнатные апартаменты с дорогостоящим ремонтом и редкой мебелью продают за 1,1 млрд рублей в Москве. В отделке использовали мрамор, палисандр и камень. Объявление размещено на « Авито ».

Четырехкомнатная квартира, 330 кв. м за 1,1 млрд рублей

Площадь квартиры, как и цена, поражает — 330 кв. м. Стоит один «жилой квадрат богатства» 3 млн рублей.

Квартира занимает третий этаж из пяти. У хозяев свой коридор без соседей. В апартаменты заходят по отпечатку пальца.

В отделке квартиры использовали дорогостоящие натуральные материалы. Пол — из массива палисандра. Межкомнатные двери сделали на заказ итальянские мастера фабрики Longhi. А на стенах — бельгийские обои Arte.

Стену за кухней сделали из мрамора. А обеденный стол и столешницу — из кварцита Патагония. В санузлах установлены унитазы с подогревом и функцией биде.

Работают система кондиционирования с увлажнением воздуха и ароматизацией, а также приточно-вытяжная система с увеличенной подачей воздуха.

По системе «умный дом» можно управлять светом и кондиционером с телефона.