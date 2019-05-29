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Недвижимость

«Чтобы все было четко». Виктор Томенко поручил достроить тубдиспансер в Новоалтайске

28 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил строящийся противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске. Он дал поручение достроить объект, но сперва провести тщательную экспертизу нового проекта — «для принятия взвешенного решения», сообщает официальный сайт региона.

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.

«Задача — построить достойный современный объект, полностью соответствующий требованиям — строительным и медицинским, не переплатив при этом ни за оборудование, ни за стройку. Лучше потерять в сроках, но в качестве и в деньгах чтобы все было четко. Строим мы долго, но на десятилетия», — сказал Виктор Томенко.

Новый противотуберкулезный диспансер строят в Первомайском районе недалеко от Новоалтайска. Объект начали возводить в 2011 году. В два этапа планировалось сдать комплекс на 500 коек. Сметная стоимость первого этапа работ составила полтора миллиарда рублей. На эти средства было запланировано строительство восьмиэтажного блока лечебной диагностики и палатных отделений на 250 коек, блока лечебной диагностики с операционным отделением в четыре этажа, а также зданий прачечной, газовой котельной, трансформаторной подстанции и ряда других объектов.

В 2015 работы остановились из-за банкротства первого подрядчика — компании «Стройгаз». На тот момент из бюджета края было освоено 664 миллиона рублей — чуть больше 60% строительной готовности объекта. С 2017 года диспансер строит «Селф». Здание простояло без консервации несколько лет и частично деформировалось, так что теперь проект нужно скорректировать, после чего стоимость объекта может измениться. По словам министра строительства и коммунального хозяйства края Ивана Гилева, сейчас главная задача — утвердить проект после внесенных корректировок.

На объект выделено около 180 млн рублей из федерального бюджета и 200 млн из краевого. В следующем году поступит еще 100 млн рублей из федерального бюджета. Вероятно, деньги направят и в 2021 году.

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