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Недвижимость

Виктор Томенко проконтролирует возведение проблемных объектов «Барнаулкапстроя», вплоть до сдачи объектов

Губернатор Алтайского края поставил на свой контроль дальнейший ход работы по завершению возведения недостроенных жилых домов для дольщиков «Барнаулкапстроя», в том числе ЖК «Парковый». Докладывать о ситуации лично главе края будет мэр Барнаула Вячеслав Франк, сообщает пресс-служба правительства региона.

Отчет Виктора Томенко
Отчет Виктора Томенко
Анна Зайкова

Вопросы о возможном банкротстве и общем состоянии дел в компании БКС были подняты на рабочем совещании, где приняли участие все заинтересованные стороны. В их числе: заместители председателя правительства края Виталий Снесарь, Данил Ситников, Денис Губин, глава регионального Министерства строительства и ЖКХ Иван Гилев, руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Олег Веремеинко, глава Барнаула Вячеслав Франк и его заместители, директор «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов, управляющий Алтайским отделением Сбербанка России Антон Малютин.

Стройка на ул. Парковая, 71. Февраль 2021.
Стройка на ул. Парковая, 71. Февраль 2021.
altapress.ru.

В ходе совещания Виктор Томенко обратил особое внимание участников совещания на необходимость предотвратить любые угрозы банкротства «Барнаулкапстроя».

В качестве основной задачи глава региона обозначил полное выполнение всех обязательств перед участниками долевого строительства, в том числе и в ЖК «Парковый». Органам власти края поручено обеспечить максимальное содействие Администрации Барнаула в этом процессе.

Руководитель &quot;Барнаулкапстроя&quot; Сергей Шумов. Фото Анна Зайкова
Руководитель «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов. Фото Анна Зайкова

С докладом выступил генеральный директор компании Сергей Шумов. Представители администрации города дополнили информацию сведениями о принимаемых мерах по защите БКС от недобросовестных кредиторов.

В этом направлении ведется работа не только в судебном порядке, но и с привлечением правоохранительных органов.

Строительный мусор разлетается по району Горы, в котором возводится ЖК &quot;Парковый&quot;.
Строительный мусор разлетается по району Горы, в котором возводится ЖК «Парковый».

«Несмотря на то, что предыдущее руководство компании (в отношении которого возбуждено уголовное дело) допустило целый ряд нарушений и ошибок, текущее состояние самого предприятия можно охарактеризовать как устойчивое. СЗ „Барнаулкапстрой“ располагает достаточным объемом активов для исполнения всех своих обязательств перед кредиторами. А также в настоящее время компания реализует несколько экономически эффективных проектов», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Алтайского края.

Вячеслав Франк, глава Барнаула.
Вячеслав Франк, глава Барнаула.
пресс-служба администрации Барнаула

Здесь же говорится о том, что в настоящее время финансовые трудности застройщика носят временный характер. Для их преодоления выработан целый ряд мер.

Далее, Вячеслав Франк доложил об организации взаимодействия с участниками долевого строительства. Антон Милютин представил позицию Сбербанка о конструктивном подходе к разрешению сложившейся в БКС финансовой ситуации. Кредитная организация готова рассмотреть все возможные варианты по достройке объектов девелопера.

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