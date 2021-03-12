Виктор Томенко проконтролирует возведение проблемных объектов «Барнаулкапстроя», вплоть до сдачи объектов

Губернатор Алтайского края поставил на свой контроль дальнейший ход работы по завершению возведения недостроенных жилых домов для дольщиков «Барнаулкапстроя», в том числе ЖК «Парковый». Докладывать о ситуации лично главе края будет мэр Барнаула Вячеслав Франк, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вопросы о возможном банкротстве и общем состоянии дел в компании БКС были подняты на рабочем совещании, где приняли участие все заинтересованные стороны. В их числе: заместители председателя правительства края Виталий Снесарь, Данил Ситников, Денис Губин, глава регионального Министерства строительства и ЖКХ Иван Гилев, руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Олег Веремеинко, глава Барнаула Вячеслав Франк и его заместители, директор «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов, управляющий Алтайским отделением Сбербанка России Антон Малютин.

Стройка на ул. Парковая , 71. Февраль 2021. altapress.ru.

В ходе совещания Виктор Томенко обратил особое внимание участников совещания на необходимость предотвратить любые угрозы банкротства «Барнаулкапстроя».

В качестве основной задачи глава региона обозначил полное выполнение всех обязательств перед участниками долевого строительства, в том числе и в ЖК «Парковый». Органам власти края поручено обеспечить максимальное содействие Администрации Барнаула в этом процессе.

Руководитель «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов. Фото Анна Зайкова

С докладом выступил генеральный директор компании Сергей Шумов. Представители администрации города дополнили информацию сведениями о принимаемых мерах по защите БКС от недобросовестных кредиторов.

В этом направлении ведется работа не только в судебном порядке, но и с привлечением правоохранительных органов.

Строительный мусор разлетается по району Горы , в котором возводится ЖК «Парковый».

«Несмотря на то, что предыдущее руководство компании (в отношении которого возбуждено уголовное дело) допустило целый ряд нарушений и ошибок, текущее состояние самого предприятия можно охарактеризовать как устойчивое. СЗ „Барнаулкапстрой“ располагает достаточным объемом активов для исполнения всех своих обязательств перед кредиторами. А также в настоящее время компания реализует несколько экономически эффективных проектов», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Алтайского края.

Вячеслав Франк , глава Барнаула. пресс-служба администрации Барнаула

Здесь же говорится о том, что в настоящее время финансовые трудности застройщика носят временный характер. Для их преодоления выработан целый ряд мер.

Далее, Вячеслав Франк доложил об организации взаимодействия с участниками долевого строительства. Антон Милютин представил позицию Сбербанка о конструктивном подходе к разрешению сложившейся в БКС финансовой ситуации. Кредитная организация готова рассмотреть все возможные варианты по достройке объектов девелопера.