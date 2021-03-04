Виктор Томенко вмешается в ситуацию с дольщиками ЖК «Парковый» и проблемным «Барнаулкапстоем»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко собирается взять на контроль ситуацию, в которой оказался муниципальный застройщик «Барнаулкапстрой» и его дольщики. Об этом глава региона заявил 4 марта в ходе пресс-конференции, посвященной итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Глава края подчеркнул, что в ближайшее время планируется провести совещание, где будет поднят вопрос о перспективе банкротства «Барнаулкапстроя» и решения проблемы дольщиков муниципального девелопера.

«Я проведу совещание и мы посмотрим, по какому пути можно пойти в этой ситуации. Наверное, нужно вмешаться мне», — отметил Виктор Томенко.

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя». Дмитрий Лямзин.

Напомним, незадолго до приезда Михаила Мишустина дольщики ЖК «Парковый» обратились к губернатору с письмом, где описали возникшую проблему, свои опасения остаться ни с чем и высказались против банкротства БКС. Глава региона рассказал журналистам, что получил письмо и ознакомился с ним.

«Еще ранее я поручил главе города более предметно заняться вопросом „Барнаулкапстроя“», — ответил Виктор Томенко на вопрос об обращении к нему дольщиков муниципального девелопера.

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя». Дмитрий Лямзин.

Он добавил, что путь, по которому может пойти БКС, в принципе, ясен, а именно банкротство и связанные с ним меры защиты прав дольщиков. Их деньги лежат на эскроу-счетах и никуда не пропадут, независимо от исхода дела.

О перспективе признания несостоятельности «Барнаулкапстроя» мэр города осторожно заявил еще 25 февраля на общем собрании Союза строителей Алтайского края. Он отметил, что сейчас компания переживает не лучшие времена. Ее судьба должна окончательно решиться в ближайшее время. Пока прогнозы неутешительные.

На общем собрании Союза строителей подвели итоги и обсудили острые вопросы отрасли. 25 февраля 2021 года. Анна Зайкова.

«Ситуация тяжелая. <…> И я думаю, что будет банкротство. И, конечно же, это станет большим ударом для Барнаула», — признался Вячеслав Франк.

Известие вызвало волну недовольства со стороны горожан, вложившихся в строительство ЖК «Парковый».

В то же время, глава региона отметил, что вложенные деньги на эскроу-счетах не индексировались и с учетом инфляции и повышения цен на жилую недвижимость, обесценились. Это, подчеркнул Томенко, «должно заставить администрацию Барнаула — и я с ними на эту тему поработаю, — найти альтернативные пути выхода из сложившейся ситуации».

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя». Дмитрий Лямзин.

«Ситуация в самой организации и, к сожалению, в самом строительном блоке администрации Барнаула тяжелая. Когда возбуждаются уголовные дела и фигурируют большие нарушения и даже преступления — это не очень хорошо. Однако, отмечу, учитывая, что БКС принадлежит сегодня мэрии, она, по сути, является собственником этой компании и единственным акционером. Значит, ответственность за результаты работы организации повышенная», — добавил Томенко.

Далее он отметил, что в случае с «Барнаулкапстроем» классическая бизнес-модель, конечно, может сработать, но «нужно искать пути сохранения лица местных органов власти, то есть городской администрации, с социальной, управленческой и политической точек зрения».

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя». Дмитрий Лямзин.