Идеальный дом с бассейном и личным причалом продают в Турции за 29,4 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Вилла с большим садом и личным причалом продается в Турции за 29,4 млн рублей.

Общая площадь виллы 546,8 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 53 тыс. рублей.

Все удобства, которые могут понадобиться в повседневной жизни, такие как кафе, рестораны, аптеки и магазины, находятся в шаговой доступности.

Вилла у моря расположена в самой эксклюзивной и менее ветреной бухте.

На вилле есть собственный пирс, а также лодочное хранилище, которое можно использовать в любое время.

В саду есть особые кактусы, привезенные из-за границы, бассейн и душевая, сауна, комната отдыха и джакузи.

Также имеется гостевой дом с одной спальней и ванной комнатой, а также пристройка со спальней, гостиной, ванной комнатой и двумя закрытыми складами, независимыми от виллы.

Полная приватность позволит максимально насладиться отдыхом в одном из лучших мест.

Ранее сообщалось, что просторный дом с летней кухней в пригороде Барнаула продают за 15 млн рублей.

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