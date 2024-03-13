Вилла с большим садом и личным причалом продается в Турции за 29,4 млн рублей.

Общая площадь виллы 546,8 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 53 тыс. рублей.
Все удобства, которые могут понадобиться в повседневной жизни, такие как кафе, рестораны, аптеки и магазины, находятся в шаговой доступности.
Вилла у моря расположена в самой эксклюзивной и менее ветреной бухте.
На вилле есть собственный пирс, а также лодочное хранилище, которое можно использовать в любое время.
В саду есть особые кактусы, привезенные из-за границы, бассейн и душевая, сауна, комната отдыха и джакузи.
Также имеется гостевой дом с одной спальней и ванной комнатой, а также пристройка со спальней, гостиной, ванной комнатой и двумя закрытыми складами, независимыми от виллы.
Полная приватность позволит максимально насладиться отдыхом в одном из лучших мест.
Ранее сообщалось, что просторный дом с летней кухней в пригороде Барнаула продают за 15 млн рублей.
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