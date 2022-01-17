Вынь да положь: за что строительный комитет Барнаула отсудил у муниципального застройщика кругленькую сумму

Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула снова выиграл суд у очередного застройщика краевой столицы. На этот раз ответчиком в суде выступила компания «Барнаулкапстрой», учредителем которой является мэрия города. О том, сколько денег и за что ведомство отсудило у БКС — в материале altapress.ru.

Большой «куш»

В конце прошлого года строительный комитет подал иск в арбитражный суд на компанию «Барнаулкапстрой». Та задолжала за аренду нескольких земельных участков под строительство различных объектов. Сумма иска составила около 1,6 млн рублей.

Дороже всех обошелся надел площадью 80,3 тыс. кв. м, который, судя по кадастровому номеру, находится в пределах квартала 2035 Северо-Западного жилого микрорайона. Он раскинулся на 119 га за старой «Лентой» и ограничен улицами 280-летия Барнаула, В.Т. Христенко, Сергея Семенова, 65 лет Победы.

В 2018 году altapress.ru писал, что компания «Барнаулкапстрой» планировала построить здесь парк с летними бассейнами. Более трех лет назад здесь уже начали строить инженерные сети.

«Барнаулкапстрой» задолжал за него порядка 1,5 млн рублей за период с января по сентябрь 2021-го.

Микрорайон «Северо-Западный». «Жилищная инициатива».

Почти две сотни тысяч за два участка

Второй по величине стал долг за еще один участок в 6,5 тыс. кв. м в квартале 2033 в Индустриальном районе. Это прямоугольный надел, расположенный за ЖК «Лапландия» компании «Союз».

По информации арбитражного суда, здесь планировалось «комплексное освоение в целях жилищного строительства». За четырехмесячную просрочку аренды этой земли с девелопера потребовали почти 108,6 тыс. рублей.

Парк в новостройках. barnaul.org

Ненамного меньше строительный комитет спросил за участок площадью 3,1 тыс. кв. м на ул. Геодезическая, 111-а.

Он находится в квартале 2043 (рядом с ТРЦ «Арена») и ограничен улицами Геодезическая, Багряная, Солнечная Поляна и Жасминная. Просрочка составила четыре месяца (с апреля по сентябрь 2021-го). Долг составил 85, 1 тыс. рублей.

Деньги. Евро. pixabay.com.

По соседству (ул. Геодезическая, 111) размещается другой надел, где планируется возвести административное здание. Проект застройки получил одобрение экспертов градостроительного совета в августе прошлого года. Заказчиком выступила компания «АС Инвестъ». Рядом с ним на ул. Геодезическая, 113 располагается еще один участок. Известно, что его «Барнаулкапстрой» переуступил компании «Перспектива». Здесь планировалось поставить закрытый летний теннисный корт. На августовском градсовете члены совещательного органа заподозрили, что предприниматель торопился построить и узаконить недвижимость, опасаясь, что потеряет участок и строение из-за шаткого на тот момент положения муниципального девелопера, стоящего на грани банкротства.

«Монолитный» след

В истории с «Барнаулкапстроем» вновь «всплыла» компания «Монолит» (директор Татьяна Попова). В начале этого года комитет попытался изъять через суд дом на ул. Геодезическая, 45-б. Об этом сообщили барнаульские СМИ. Позже чиновники объявили о том, что передумали и решили отозвать иск, ведь застройщик продлил договор аренды.

Ранее объект рядом со своими таунхаусами начинал возводить «Барнаулкапстрой». Но здание так и не было завершено, «зависнув» на 18-процентной строительной готовности. В таком виде он достался «Монолиту». По информации местных СМИ, новый владелец разработал собственный проект четырехэтажки с 26 квартирами.

В Барнауле строят таунхаусы по европейскому стандарту. архив компания «Барнаулкапстрой»

К слову, БКС и «Монолит» связывает не только переуступка надела. В начале прошлого года, когда над муниципальным застройщиком нависло очередное дело о банкротстве из-за долгов «СДЛ-Групп», именно компания Татьяны Поповой оказалась в числе тех, кто «помог» девелоперу. «Монолит» выступила одним из плательщиков по долгам БКС. Сумма составила 71 тыс. рублей.

В конце года именно за участок на ул. Геодезическая, 45-б площадью 1,5 тыс. кв. м строительный комитет потребовал погасить долг за аренду в сумме 148,9 рублей за просрочку в пять дней.

Строительный мусор разлетается по району Горы , в котором возводится жилой комплекс «Парковый». «Алтайский краевой совет по защите лесов».

В деле «всплыл» и еще один плательщик по долгам БКС — Алексей Русин. Предприниматель внес за «Барнаулкапстрой» 165,4 тыс. рублей. Именно ему сейчас принадлежит участок (в прошлом году был оформлен в собственность) под частным домом на ул. Апельсиновая, 5.

За аренду этой земли площадью 600 кв. м. «эксплуатации жилого дома» муниципальный застройщик задолжал целых 53,3 рубля.

Возражений пока нет

С учетом пени БКС должен заплатить комитету 1 682 816,5 рублей основного долга и 29,8 тыс. рублей государственной пошлины.

Деньги , рубли. CC0

В материалах дела также сказано, что ответчик, «Барнаулкапстрой», «письменный отзыв на иск и возражения относительно заявленных истцом по делу требований» не представил.

Тем временем, у БКС есть месяц обжаловать решение судьи Алексея Гуляева, который рассматривал дело, в Седьмом арбитражном апелляционном суде.