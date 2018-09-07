В районе новостроек Барнаула построят парк с бассейнами

В 2020 году в Барнауле построят новый парк отдыха с бассейнами. Его расположат в центре Северо-Западного жилого микрорайона, который сейчас застраивают многоэтажными домами. Подробности altapress.ru рассказал Дмитрий Каркошкин, руководитель компании «Барнаулкапстрой», которая арендует территорию.

Северо-Западный жилой микрорайон площадью 119 га расположен в границах улиц Солнечная поляна, Энтузиастов, Попова и Павловского тракта. В центре — квартал 2035, который взяла в аренду компания «Барнаулкапстрой». Он предназначен для строительства спортивных и деловых центров, а также является рекреационной зоной всего микрорайона.

Половину территории квартала займет парк. Скорее всего в нем будут летние бассейны.

Парк в новостройках. barnaul.org

Дмитрий Каркошкин,

руководитель компании «Барнаулкапстрой»:

Проект парка в высокой степени готовности, но нюансы еще прорабатываются, а также готовится смета работ. Первый этап строительства запланирован на 2019 год, второй — на 2020-й.

Сейчас в квартале 2035 «Барнаулкапстрой» сооружает инженерные сети и подбирает инвесторов для отдельных объектов. Так, на прошедшем накануне градостроительном совете барнаульская компания защищала проект магазина для местной сети «Мария-Ра». «Мы планируем, что в целом строительство зданий в квартале 2035 завершится в 2020 году», — пояснил Дмитрий Каркошкин.

Каким будет новый район многоэтажек

Микрорайон Северо-Западный сформирован из нескольких кварталов. Сейчас заселен «Дружный», строятся соседние 2033 и 2032 (оба вдоль улицы Энтузиастов), а также проектируется 2037 (вдоль Павловского тракта). Это последняя большая территория под квартальную застройку в Барнауле. Согласно проекту генерального плана, который должны принять в 2018 году, новое строительство сосредоточится на месте ветхих строений и неактуальных промышленных территорий.