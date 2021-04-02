Высокая «Точка напряжения». Почему градсовет Барнаула не пропустил проект небоскреба «Мария-Ра»

Члены градостроительного совета практически единодушно отказались принимать проект жилой многоэтажки рядом с «Сити-Центром», на ул. Пролетарская, 125. Главным аргументом стала забота о будущих жильцах дома. Они могут оказаться в ситуации нехватки детских садов, школ, парковочных мест, а главное — покоя. По мнению экспертов, деловой центр Барнаула — не место для жилого дома.

Простые проблемы сложной высотки

Проект современного здания для компании «Мария-Ра» подготовили в творческой мастерской Александра Деринга. Архитектор умудрился уместить на довольно небольшом пятачке земли (472 кв. м) высотное здание на 7,4 тыс. «жилых квадратов». В проекте нашлось место не только для 75 квартир, но и для офисных помещений совокупной площадью 3,6 тыс. кв. метров.

Проект жилой высотки на ул. Пролетарская , 125. «Алтапресс».

А вот для вместительных парковок пространства все же не хватит. Архитекторы едва смогли выполнить норматив. На плане подземного паркинга едва угадывались заявленные 36 машиномест. Члены совета даже засомневались, не ошибся ли архитектор. Пересчитывали несколько раз. Кроме того, еще семь автомобилей могли бы встать во дворе.

На вопрос членов градостроительного совета о том, куда должны будут ставить машины остальные жильцы, представитель заказчика Мария Медведева невозмутимо ответила, что в 30 метрах находится стоянка «Сити-Центра». Но депутат Евгений Носенко обратил внимание присутствующих на то, что эта парковка вскоре может стать платной. И это не самый лучший выход из ситуации, подчеркнули остальные участники заседания.

Проект жилой высотки на ул. Пролетарская , 125. «Алтапресс».

Факт Между двумя торговыми центрами с названием «Идеал» девелоперская компания «Мария-Ра» (не путать с торговой сетью) планирует возвести 16-этажное здание с пластичной архитектурой фасада. Александр Деринг подготовил проект в двух цветовых решениях — темном и светлом. Первый этаж планировалось отдать под коммерческие помещения. Остальные — с квартирами разной квадратурой и количеством комнат — заселить жильцами. Двор хотели оборудовать позади многоэтажки, вдали от шума проспекта.

Не лучшее место для жилья

Проект жилой высотки на ул. Пролетарская , 125. «Алтапресс».

Парковочные места — далеко не единственный минус проекта. Самый главный кроется в целевом назначении будущего здания. По мнению членов градостроительного совета, район деловой застройки — не место для жилой высотки, особенно с окнами, выходящими на шумный Красноармейский проспект.

Представителю девелопера порекомендовали вернутся к первоначальной идее. Раз уж земля была куплена именно здесь, стоит все же построить административный объект, подчеркнули на заседании.

Эскиз бизнес-центра на пр. Красноармейском. Творческая мастерская «Классика».

Кстати, достойный проект именно такого здания в стиле хай-тек был в свое время тоже разработан Александром Дерингом. Предполагалось, что оно соединит уже стоящие с двух сторон бизнес-центры «Идеал» и станет лаконичной градостроительной точкой для этого района делового центра Барнаула, уравновесив две коммерческие высотки.

Как отметила Мария Медведева, сегодня такой вариант объединения невозможен, так как собственники бизнес-центров вряд ли пойдут на колоссальные затраты при реконструкции. А она обязательно потребовалась бы в случае соединения трех (вместе с новым) зданий в единый архитектурный ансамбль.

На первом апрельском градостроительном совете. «Алтапресс».

«Сегодня само понятие ансамбль постепенно уходит», — заметили архитекторы, входящие в состав градсовета.

В свою очередь, объект, задуманный компанией Евгения Ракшина, вероятнее всего, станет по мнению членов совещательного органа, «точкой напряжения» для района и города в целом. Да и украшением краевой столицы высотка вряд ли станет.

Эстетика городского пространства

Проект жилой высотки на ул. Пролетарская , 125. «Алтапресс».

Пластичный на вид небоскреб Евгений Ракшин решил построить на месте объектов, ранее принадлежавших компании «Хелми». Когда собственники распродавали свое имущество, небольшой участок на ул. Пролетарская, 125 выкупила «Мария-Ра».

Изначально здесь должен был открыться магазин компании, но исходя из сложившейся экономической конъюнктуры рынка недвижимости девелопер кардинально поменял свои планы.

«Нами рассматривались разные варианты, в том числе административное здание. И то, что показал Александр Федорович в самом начале, объединение объектов — не совсем подходящий вариант. Наш выбор связан с тем, что в центре города переизбыток коммерческих площадей», — пояснила представитель заказчика.

Александр Деринг. «Алтапресс».

В свою очередь, члены градсовета отметили, что новый вариант объекта у «Сити-Центра» — пример нерационального использования земельного участка. Особенно в условиях дефицита наделов для застройки.

«Здесь же будут абсолютно дискомфортные условия для проживания. Вы же вытащили жилой дом практически на трамвайные пути», — отметил Сергей Боженко.

Архитектор добавил, что при принятии решения нужно думать в том числе об эстетике городской застройки, и «не ставить в случайных местах жилые дома».

«Сити-Центр». «Сити-Центр».

«Несмотря на частные красивости самого здания, я считаю, что решение не верное с точки зрения градостроения. Нельзя здесь размещать жилье, и не стоит возводить настолько высокий объект. Надо идти по пути, который был продуман ранее. Он был эстетически осмысленно решен», — пояснил Боженко.

Однако, судя по настрою представителя заказчика, компания «Мария-Ра» не намерена отступать от задуманного. На заседании прозвучал один из вариантов выхода из сложившейся ситуации. Евгений Носенко отметил, что девелопер может и не проходить градсовет, а решить вопрос через суд.

Проект жилой высотки на ул. Пролетарская , 125. «Алтапресс».

«Нам будет даже морально спокойней от того, что мы не согласовали такое строение», — отметил Носенко.

О том, какие еще интересные проекты были рассмотрены на градсовете, как эксперты совещательного органа ведут борьбу за красоту Барнаула и на какие уступки экспертам приходится идти, читайте в ближайшее время на altapress.ru в рубрике «Недвижимость».