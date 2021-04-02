Высокая «Точка напряжения». Почему градсовет Барнаула не пропустил проект небоскреба «Мария-Ра»

Простые проблемы сложной высотки
Проект современного здания для компании «Мария-Ра» подготовили в творческой мастерской Александра Деринга. Архитектор умудрился уместить на довольно небольшом пятачке земли (472 кв. м) высотное здание на 7,4 тыс. «жилых квадратов». В проекте нашлось место не только для 75 квартир, но и для офисных помещений совокупной площадью 3,6 тыс. кв. метров.
А вот для вместительных парковок пространства все же не хватит. Архитекторы едва смогли выполнить норматив. На плане подземного паркинга едва угадывались заявленные 36 машиномест. Члены совета даже засомневались, не ошибся ли архитектор. Пересчитывали несколько раз. Кроме того, еще семь автомобилей могли бы встать во дворе.
На вопрос членов градостроительного совета о том, куда должны будут ставить машины остальные жильцы, представитель заказчика Мария Медведева невозмутимо ответила, что в 30 метрах находится стоянка «Сити-Центра». Но депутат Евгений Носенко обратил внимание присутствующих на то, что эта парковка вскоре может стать платной. И это не самый лучший выход из ситуации, подчеркнули остальные участники заседания.
Факт
Между двумя торговыми центрами с названием «Идеал» девелоперская компания «Мария-Ра» (не путать с торговой сетью) планирует возвести 16-этажное здание с пластичной архитектурой фасада. Александр Деринг подготовил проект в двух цветовых решениях — темном и светлом. Первый этаж планировалось отдать под коммерческие помещения. Остальные — с квартирами разной квадратурой и количеством комнат — заселить жильцами. Двор хотели оборудовать позади многоэтажки, вдали от шума проспекта.
Не лучшее место для жилья
Парковочные места — далеко не единственный минус проекта. Самый главный кроется в целевом назначении будущего здания. По мнению членов градостроительного совета, район деловой застройки — не место для жилой высотки, особенно с окнами, выходящими на шумный Красноармейский проспект.
Представителю девелопера порекомендовали вернутся к первоначальной идее. Раз уж земля была куплена именно здесь, стоит все же построить административный объект, подчеркнули на заседании.
Кстати, достойный проект именно такого здания в стиле хай-тек был в свое время тоже разработан Александром Дерингом. Предполагалось, что оно соединит уже стоящие с двух сторон бизнес-центры «Идеал» и станет лаконичной градостроительной точкой для этого района делового центра Барнаула, уравновесив две коммерческие высотки.
Как отметила Мария Медведева, сегодня такой вариант объединения невозможен, так как собственники бизнес-центров вряд ли пойдут на колоссальные затраты при реконструкции. А она обязательно потребовалась бы в случае соединения трех (вместе с новым) зданий в единый архитектурный ансамбль.
«Сегодня само понятие ансамбль постепенно уходит», — заметили архитекторы, входящие в состав градсовета.
В свою очередь, объект, задуманный компанией Евгения Ракшина, вероятнее всего, станет по мнению членов совещательного органа, «точкой напряжения» для района и города в целом. Да и украшением краевой столицы высотка вряд ли станет.
Эстетика городского пространства
Пластичный на вид небоскреб Евгений Ракшин решил построить на месте объектов, ранее принадлежавших компании «Хелми». Когда собственники распродавали свое имущество, небольшой участок на ул. Пролетарская, 125 выкупила «Мария-Ра».
Изначально здесь должен был открыться магазин компании, но исходя из сложившейся экономической конъюнктуры рынка недвижимости девелопер кардинально поменял свои планы.
«Нами рассматривались разные варианты, в том числе административное здание. И то, что показал Александр Федорович в самом начале, объединение объектов — не совсем подходящий вариант. Наш выбор связан с тем, что в центре города переизбыток коммерческих площадей», — пояснила представитель заказчика.
В свою очередь, члены градсовета отметили, что новый вариант объекта у «Сити-Центра» — пример нерационального использования земельного участка. Особенно в условиях дефицита наделов для застройки.
«Здесь же будут абсолютно дискомфортные условия для проживания. Вы же вытащили жилой дом практически на трамвайные пути», — отметил Сергей Боженко.
Архитектор добавил, что при принятии решения нужно думать в том числе об эстетике городской застройки, и «не ставить в случайных местах жилые дома».
«Несмотря на частные красивости самого здания, я считаю, что решение не верное с точки зрения градостроения. Нельзя здесь размещать жилье, и не стоит возводить настолько высокий объект. Надо идти по пути, который был продуман ранее. Он был эстетически осмысленно решен», — пояснил Боженко.
Однако, судя по настрою представителя заказчика, компания «Мария-Ра» не намерена отступать от задуманного. На заседании прозвучал один из вариантов выхода из сложившейся ситуации. Евгений Носенко отметил, что девелопер может и не проходить градсовет, а решить вопрос через суд.
«Нам будет даже морально спокойней от того, что мы не согласовали такое строение», — отметил Носенко.
О том, какие еще интересные проекты были рассмотрены на градсовете, как эксперты совещательного органа ведут борьбу за красоту Барнаула и на какие уступки экспертам приходится идти, читайте в ближайшее время на altapress.ru в рубрике «Недвижимость».