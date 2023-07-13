Высокую двушку с собственной террасой продают за 11,9 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатную квартиру с собственной террасой продают за 11,9 млн рублей в Барнауле. Она находится на Пролетарской улице, 56.

Высокую двушку с собственной террасой продают за 11,9 млн рублей

Площадь двушки составляет 71,8 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 165 тыс. рублей.

Квартира находится на предпоследнем, восьмом этаже в кирпичном доме 2010 года постройки. В квартире есть собственный выход на красивую удобную террасу. Здесь поставили деревянную беседку и подвесные мягкие кресла.

При оформлении комнат учитывали, в первую очередь, практичность. Бежевые стены дополнили ярким интерьером: голубым диваном и абстрактной картиной.

В квартире есть удобная кухня, просторная гостиная с кондиционером, спальная комната с двуспальной кроватью и телевизором. В прихожей установили шкаф для верхней одежды и обуви, есть отдельная гардеробная.

В ванной комнате поставили водонагреватель, стиральную машину и огромную ванную.

Двор дома закрыт. Здесь есть подземный паркинг и наземный паркинг. В шаговой доступности школа и детский сад, поликлиника, гипермаркеты и торговые центры.