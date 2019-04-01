«Выставка новостроек» седьмой раз пройдет в Барнауле

Теперь экспозиция разместится в «Парке спорта» и будет работать всего 2 дня с 20 по 21 апреля в «Парке спорта» — ул. Энтузиастов, 12в с 10.00 до 20.00. На выставке представят жилые комплексы крупнейших застройщиков Барнаула — это не только дома разной степени готовности, но и готовые квартиры.

В течение двух дней на площадке «Кафе в парке» можно выбрать и забронировать квартиру, рассчитать стоимость ипотечного кредита под будущее жилье и узнать много полезной информации о долевом строительстве и тех изменениях в законодательстве, которые произошли в последнее время.

Марина Ракина,

президент «Союза риелторов Барнаула и Алтая»:

Ситуация по новостройкам изменилась. Произошла корректировка цен в сторону увеличения, вызванная тем, что с 1 января поднялся НДС и выросли в цене строительные материалы. Также свою лепту внесли и изменения законодательства в строительной сфере, касающиеся принципов финансирования. Введены спецсчета или эскроу-счета — новый для отрасли инструмент. С одной стороны, на мой взгляд, это хорошая идея, в основе которой лежит четкое прозрачное взаимодействие банков и компаний, создание стимулов для банков кредитовать стройку. Но с другой — мы пока не знаем, как все будет осуществляться на практике и как это может отразиться на строительных компаниях и, соответственно, ценах на новое жилье. Пока что, цены растут, в том числе, и на фоне высокого спроса. Полагаю, еще и поэтому важно посетить выставку, здесь с помощью наших специалистов можно будет разобраться во всех новых механизмах, которые будут действовать на рынке новостроек.

Впервые выставка пройдет в формате городского мероприятия с двумя зонами: рабочей и развлекательной, с фудкортом и розыгрышем призов. Даже если посетители придут всей семьей, детям не будет скучно, для них предусмотрены развлечения на улице. Родители же спокойно смогу получить консультации и узнать, что строится в центре Барнаула, как выгодно купить новостройку в Индустриальном районе, ближайший срок сдачи домов и особенности отделки квартир. Кроме того, желающие смогут здесь же посетить строительные объекты с экскурсией и увидеть все и сразу из того, что есть на рынке.

Уже сейчас можно получить билет на участие в розыгрыше на сайте vsedoma.su*

Организатором выставки выступает «Единый центр продаж недвижимости» — единый номер телефона в Барнауле 717−100.

Справка

Единый центр продаж недвижимости создан членами «Союза риэлторов Барнаула и Алтая». По единому номеру телефона 8 (3852) 717−100 предоставляется полная информация о новостройках в Барнауле, Новосибирске и Республике Алтай. ЕЦПН предлагает квартиры по ценам застройщиков. Услуга по подбору новостроек — бесплатная.

ЕЦПН в социальных сетях: Фейсбук, Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм.

*Организатор розыгрыша: «Единый центр продаж недвижимости». Срок проведения розыгрыша: 20 и 21 апреля 2019 г. Подробную информацию об организаторе, правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте vsedoma.su и по телефону 8 (3852) 717−100