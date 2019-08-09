Выстоять и вырасти. Строители Алтайского края отметили профессиональный праздник

В Алтайском крае строится почти 2 млн кв. метров жилья. В социальные объекты региона бюджет инвестировал около 9 млрд рублей, которые предприятия с успехом осваивают. Об этих и других достижениях отрасли говорили со сцены ДК «Город» 7 августа, в День строителя.

Недавно отремонтированный ДК «Город» встретил строителей нарядным холлом и концертным залом. Здесь собрались сотни заслуженных работников отрасли: от каменщиков и крановщиков, от проектировщиков и архитекторов до руководителей компаний и чиновников. Поздравить их пришли губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава регионального минстроя Иван Гилев.

Губернатор отметил, что целый ряд объективных обстоятельств оказывают на строительный комплекс давление. Однако работа идет благодаря профессионалам.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

В социальные объекты программы КАИП инвестировано более 9 млрд рублей. Это то , что мы вкладываем в развитие , и будем продолжать изыскивать дополнительные средства , чтобы эти показатели и дальше росли. Без профессиональной и успешной работы все эти планы могут остаться только на бумаге. Деньги — это есть деньги. Они должны превратиться в объекты.

И многое удается. Сейчас, по словам Ивана Гилева, при серьезных изменениях на рынке строящегося жилья компаниям удается удерживать достаточный задел — около 2 млн квадратных метров. Это позволит выполнить поставленные перед отраслью и краем задачи по вводу новостроек.

Но в этот день говорили не только о достижениях и задачах строительной отрасли. Звучало много слов благодарности строителям — людям созидательной профессии, чей труд надолго остается на службе человеку.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей Алтайского края:

В этот день хочется пожелать всем здоровья и благополучия. Особенно я хотел бы поздравить наших ветеранов , благодаря которым в Алтайском крае построено столько много красивых зданий и всего того , что делает нашу жизнь комфортной. Я вам желаю здоровья.

Виктор Петрович сказал, что строители находятся в непростом положении. Но мы пережили уже множество кризисов. Не было ни одного года, чтобы не менялись законы. В этом году произошли серьезные изменения, и мы должны работать в новых условиях. Основные компании уже имеют иммунитет к таким изменениям. Других мы поддержим. Наша задача — вместе с органами власти сохранить костяк отрасли. Не дать в переходный период исчезнуть с карты Алтайского края. С праздником еще раз.

В День строителя наградили самых достойных работников отрасли.

Медалью «За заслуги в труде» за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм награждены:

Конарева Нина Юрьевна, начальник отдела инженерных сетей и сооружений муниципального унитарного предприятия «Архитектура» г. Барнаула;

Кукота Анатолий Яковлевич, ветеран строительной отрасли Алтайского края, Барнаул.

Постановлением правительства Алтайского края за многолетний добросовестный труд , высокий профессионализм Почетной грамотой правительства Алтайского края награждены:

Тарнаков Александр Анатольевич, формовщик изделий конструкций и строительных материалов цеха № 1 общества «Специализированный застройщик „Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2“».

Петунин Николай Александрович, стропальщик цеха № 1 общества «Специализированный застройщик „Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2“»

Лавров Сергей Витальевич, электрогазосварщик общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания „Домстрой“», Барнаул;

Симонов Константин Николаевич, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания „Домстрой“», Барнаул;

Газина Елена Евгеньевна, ведущий инженер архитектурно-строительной группы № 1 мастерской № 3 акционерного общества «Проектный институт „Алтайкоммунпроект“», Барнаул;

Сластёнова Галина Михайловна, начальник сметного отдела акционерного общества «Проектный институт „Алтайкоммунпроект“», Барнаул;

Чухнаков Павел Валентинович, электромонтажник по освещению и осветительным сетям общества с ограниченной ответственностью «Запсибэлектромонтаж», Барнаул;

Юдин Алексей Николаевич, машинист башенного крана общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой», Барнаул;

Васильева Ирина Анатольевна, старший инженер-лаборант общества с ограниченной ответственностью «Железобетонные изделия Сибири», Барнаул;

Черепанова Валентина Павловна, строительный эксперт отдела организационно-правового, кадрового и информационного обеспечения краевого автономного учреждения «Государственная экспертиза Алтайского края»;

Южаков Иван Викторович, главный специалист-конструктор архитектурно-строительного отдела общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт „Алтайгражданпроект“», Барнаул;

Копылова Лариса Валентиновна, главный специалист-эколог санитарно-технического отдела общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт „Алтайгражданпроект“», Барнаул;

Омельченко Александр Емельянович, главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Барнаулстройизыскания»;

Коллектив акционерного общества «Проектный институт „Алтайкоммунпроект“» (для вручения награды был приглашен исполняющий обязанности директора Денис Александрович Худяков), Барнаул.

Распоряжением губернатора Алтайского края за многолетний добросовестный труд , высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником — Днем строителя — благодарностью губернатора Алтайского края поощрены:

Кириченко Сергей Александрович, производитель работ общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма „Отделстрой“», Бийск;

Третьяков Владимир Иванович, тракторист общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива», Барнаул;

Сёмкин Виктор Анатольевич, каменщик общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива», Барнаул;

Баушенко Андрей Леонидович, директор общества с ограниченной ответственностью «Генподрядная организация № 1», Барнаул;

Нощенко Людмила Юрьевна, заместитель генерального директора по производству общества с ограниченной ответственностью «Селф», Барнаул;

Тоноян Иванна Николаевна, заместитель директора по правовым вопросам общества с ограниченной ответственностью «Адалин-Строй», Барнаул;

Малко Виктор Иванович, начальник управления службы заказчика инвестиционно-строительной компании «Союз», Барнаул.

За многолетний добросовестный труд Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного собрания награждены:

Крапивин Александр Иванович, арматурщик цеха № 5 акционерного общества «Специализированный застройщик „Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2“», Барнаул;

Матвеева Елена Николаевна, начальник сметного отдела общества с ограниченной ответственностью «Селф», Барнаул.

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Благодарственным письмом Алтайского краевого Законодательного собрания поощрены:

Маскаева Екатерина Владимировна, инженер производственно-технического контроля отдела капитального строительства общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания „Строительная перспектива“», Барнаул;

Худяков Денис Александрович, главный инженер акционерного общества «Проектный институт „Алтайкоммунпроект“», Барнаул.

За многолетний добросовестный труд , высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником — Днем строителя — Почетной грамотой министерства награждены:

Афанасьев Сергей Александрович, электрослесарь строительного ??? общества с ограниченной ответственностью «Запсибэлектромонтаж», Барнаул;

Афанасьева Наталья Тимофеевна, заместитель начальника сметного отдела Алтайского краевого государственного унитарного предприятия «Алтайстройзаказчик», Барнаул;

Барыбин Дмитрий Викторович, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива», Барнаул;

Белименко Александр Иванович, заместитель директора по строительству общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания „Алгоритм“», Барнаул;

Варенов Евгений Валерьевич, консультант отдела государственного строительного надзора по районам края инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края, Барнаул;

Громов Александр Анатольевич, монтажник строительных машин (механизмов) 6-го разряда общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой», Барнаул;

Жданов Иван Владимирович, начальник отдела государственного строительного надзора по Барнаулу инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края, Барнаул;

Лапаева Марина Александровна, ведущий инженер отдела инженерных сетей и сооружений общества с ограниченной ответственностью «Проектное объединение „Сибгипросельхозмаш“», Барнаул;

Зорин Роман Геннадьевич, производитель работ общества с ограниченной ответственностью «Зодчий», Барнаул;

Измайлова Елена Адольфовна, ведущий инженер по технической документации проектно-технической группы управления службы заказчика инвестиционно-строительной компании «Союз», Барнаул;

Каландарашвили Юрий Владимирович, главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Алтайский трест инженерно-строительных изысканий», Барнаул;

Калинина Елена Ивановна, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края, Барнаул;

Плотникова Елена Александровна, штукатур 4-го разряда индивидуального предпринимателя Морозова Дмитрия Ивановича, Новоалтайск;

Храмцов Алексей Васильевич, производитель работ общества с ограниченной ответственностью «Барнаульская строительная компания», Барнаул;

Шевченко Сергей Борисович, отделочник общества с ограниченной ответственностью «Капстрой», Бийск;

Шушунов Евгений Вячеславович, главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Горем-3», Новоалтайск;

Юртаев Борис Вениаминович, каменщик ремонтно-строительного участка открытого акционерного общества «Алтай-Кокс», Заринск.

Почетной грамотой администрации города и ценным подарком награждены:

Елена Геннадьевна Аносова, экономист экономического отдела акционерного общества «Специализированный застройщик „Барнаулкапстрой“»;

Павел Владимирович Бессонов, формовщик изделий, конструкций и строительных материалов цеха № 2 акционерного общества «Специализированный застройщик „Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2“»;

Андрей Андреевич Венцель, каменщик общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания „Домстрой“»;

Елена Александровна Вольхина, начальник отдела кадров общества с ограниченной ответственностью «Архи Групп»;

Константин Юрьевич Калмыков, электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования 5-го разряда общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой»;

Александр Сергеевич Копылов, стропальщик общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива»;

Михаил Олегович Маскаев, главный энергетик общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания „Строительная перспектива“»;

Борис Петрович Москвин, электрогазосварщик общества с ограниченной ответственностью «ЖиЭЛ»;

Дмитрий Анатольевич Руденко, водитель легкового автомобиля акционерного общества «Специализированный застройщик „Барнаулкапстрой“»;

Наталья Сергеевна Юрицына, ведущий инженер мастерской № 4 акционерного общества «Алтайкоммунпроект».

Почетный знак Национального объединения строителей «За профессионализм и деловую репутацию» вручен:

Владимиру Ивановичу Жигульскому, начальнику монтажного участка № 2 общества с ограниченной ответственностью «Венталь».

Почетная грамота Национального объединения строителей вручена:

Вадиму Павловичу Рахманову, штукатуру общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма „Отделстрой“»;

Денису Алексеевичу Гребенкину, электромонтажнику общества с ограниченной ответственностью «Запсибэлектромонтаж»;

Геннадию Николаевичу Кистереву, начальнику строительного участка общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания „Строительная перспектива“»;

Андрею Родионовичу Колпакову, директору общества с ограниченной ответственностью «Базис-плюс».

Звание ассоциации «Национальное объединение строителей» «Лучший инженер» присваивается:

Александру Юрьевичу Кислицыну, начальнику отдела контроля за объектами жилищно-коммунального хозяйства Алтайского краевого государственного унитарного предприятия «Алтайские инженерные системы».

Звание Национального объединения строителей «Лучший по профессии» присваивается:

Инне Николаевне Никулиной, начальнику отдела капитального строительства общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания „Строительная перспектива“».

Благодарность президента Национального объединения строителей вручена:

Александру Дмитриевичу Полковникову, газосварщику 5-го разряда??? строительно-монтажные работы Штукатуру общества с ограниченной ответственностью «Барнаулгазспецстрой»;

Антону Викторовичу Николаенко, начальнику строительного участка общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания „Строительная перспектива“».

За достижение высоких показателей по вводу жилья в 2018 году в номинации «Застройщики» награду получили:

ООО «Специализированный застройщик „Инвестиционно-строительная компания „Союз““», генеральный директор Владимир Николаевич Отмашкин. В 2018 году введено более 57 тысяч квадратных метров жилья.

ООО «Специализированный застройщик „Инвестиционно-строительная компания „Алгоритм““», директор Ксения Александровна Белоусова. В 2018 году введено более 51 тысячи квадратных метров жилья.

АО «Специализированный застройщик „Барнаулкапстрой“», генеральный директор Александр Сергеевич Канаков. В 2018 году введено более 41 тысячи квадратных метров жилья.

За достижение высоких показателей по объему выполнения работ в 2018 году в номинации «Генеральные подрядчики» награду получили:

ООО «Селф», генеральный директор Нодар Викторович Шония. Объем выполненных работ в 2018 году составил более 658 миллионов рублей.

ООО «Жилищная инициатива», генеральный директор Юрий Александрович Гатилов. Объем выполненных работ в 2018 году составил более 913 миллионов рублей.

ООО «Производственно-коммерческая фирма „Отделстрой“», генеральный директор Павел Сергеевич Пеледов. Объем выполненных работ в 2018 году составил более 279 миллионов рублей.

За достижение высоких показателей по объему производства и оказания услуг в 2018 году в номинации «Проектные организации» награду получили:

ООО «Проектный институт „Алтайгражданпроект“», генеральный директор Владимир Павлович Колотов. Объем выполненных работ в 2018 году составил более 103 миллионов рублей.

ООО «Барнаулгражданпроект», директор Андрей Викторович Отмашкин. Объем выполненных работ в 2018 году составил более 53 миллионов рублей.

ООО «Архи Групп», генеральный директор Андрей Геннадьевич Суртаев. Объем выполненных работ в 2018 году составил 50 миллионов рублей.

За достижение высоких показателей по объему производства и оказания услуг в 2018 году в номинации «Изыскательские организации» награду получили:

ООО «Барнаулстройизыскания», директор Виктор Федорович Вайгандт. Объем выполненных работ в 2018 году составил более 28 миллионов рублей.

ООО «Алтайский трест инженерно-строительных изысканий», генеральный директор Евгений Анатольевич Горлов. Объем выполненных работ в 2018 году составил более 46 миллионов рублей.

За достижение высоких показателей по объему выпускаемой продукции в 2018 году в номинации «Промышленные предприятия» награду получили:

Акционерное общество «Специализированный застройщик „Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2“», директор Геннадий Петрович Мазалов. Объем выпускаемой продукции в 2018 году составил более 978 миллионов рублей.

ООО «Железобетонные изделия Сибири», директор Кирилл Сергеевич Овсянников. Объем выпускаемой продукции в 2018 году составил более ??1957 миллионов рублей.

ООО «Производственно-коммерческая фирма „ЗКПД-2“», генеральный директор Сергей Валерьевич Иванько. Объем выпускаемой продукции в 2018 году составил более 396 миллионов рублей.

Редакция ИД «Алтапресс» поздравляет строителей с профессиональным праздником. Мы видим, как меняется наш край. Появляются красивые дома, благоустроенные городские пространства, возводятся мосты, дороги и многое другое.

В силу профессии мы знаем: многое дается вам не просто. Но строитель — это тот, кто при любых условиях идет к простой и понятной цели: к надежности, уюту и красоте. Спасибо вам за это. Желаем вам всегда оставаться с любимой работой, получать от нее удовольствие и достойный доход.