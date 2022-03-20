Витражи, бассейн и красивый вид на Обь: в Барнауле за 54 млн рублей продается коттедж для ценителей безмятежной жизни

Кирпичный особняк площадью 472 кв. м появился на сайте «Авито» . Он находится в элитном поселке «Лесогорский» в 1-м Вешнем тупике. В объявлении сказано, что «шикарный вид», открывающийся из окон дома «приносит радость и умиротворение».

Двухэтажный особняк построен из кирпича. Он разместился на участке площадью 10 соток. По словам автора объявления, в коттедже применили функциональную планировку. Его оборудовали всем необходимым для комфортной жизни, вдали от городского шума.

В доме есть мансарда с кухней, широкая верхняя видовая терраса, хозяйственные помещения, разместившиеся в цоколе, четыре уборные, пять комнат, гардеробная, сауна с бассейном.

Потолки высокие, окна большие — в пол, часть проемов украшены витражами. В доме сделан качественный ремонт. Практически все помещения выполнены в едином стиле. Его можно отнести к современному.

В Барнауле продаетя особняк для ценителей безмятежной жизни. «Авито». В Барнауле продаетя особняк для ценителей безмятежной жизни. «Авито». В Барнауле продаетя особняк для ценителей безмятежной жизни. «Авито».

Стены кремового цвета, широкая лестница и межкомнатные двери выполнены из дерева. По мнению экспертов, светлые натуральные оттенки прекрасно подходят почти для любого интерьерного решения.

Недвижимость оценили в 104,4 тыс. рублей за кв. м, или 54 млн рублей.