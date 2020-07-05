Выяснилось, сколько земельных участков на Алтае не имеют четких границ

В Алтайском крае около 232 тыс земельных участков не имеют точно установленных границ, а их площадь достоверно не установлена. Такие данные приводит краевая кадастровая палата.

Всего в регионе в базе ЕГРН числится около 1.1 млн земельных участков. На 79% из них проведено межевание и все границы установлены.

В краевой кадастровой палате в целом обеспокоены тем, что значительная часть земельных участков пока не прошла необходимую процедуру межевых работ.

По словам заместителя руководителя палаты Игоря Штайнепрайса, закон не предусматривает обязательного проведения такой процедуры. Однако четко установленные границы позволят, к примеру, избежать споров с соседями. Да и расчетная стоимость налога на недвижимость будет более точной.

Штайнепрайс также подчеркнул, что положительная динамика в вопросе межевания земель имеется. «За последние три года число земельных участков с установленными границами в ЕГРН увеличилось на 93 тыс. или на 11%", — сказал представитель краевой кадастровой палаты.

Он рекомендует собственникам все-таки обратиться к кадастровому инженеру, который установит местоположение границ участка, проведет согласование местоположения границ смежных земельных участков с соседями и подготовит необходимый документ — межевой план.

Справка. Факт

В России насчитывается 60,8 млн официальных земельных участков. Из них почти 37 млн (61%) имеют установленные границы.