Виза и перспектива европейского гражданства. Во сколько оценил житель Алтайского края свой дом в сердце Европы

Житель Алтайского края продает четырехэтажный дом в центре Кампионе-д`Италия. Это итальянский анклав в Швейцарии, который находится на озере Лугано. На первом этаже недвижимости разместился офис. Его можно выгодно сдавать в аренду, либо использовать для собственных нужд.

В объявлении сказано, что от дома до Милана можно добраться за 1 час, столько же времени займет дорога до ближайших горнолыжных курортов, а до озера Лугано новый собственник сможет доехать всего за 10 минут.

После покупки недвижимости новый владелец сможет жить в Швейцарии на законных основаниях, претендовать на итальянскую визу категории D, а впоследствии и гражданство.

Кроме того покупка сулит местную прописку, швейцарские права, регистрационный знак на автомобиль, медицинскую страховку и возможность бесплатно обучать здесь своих детей.

Житель Алтайского края продает свой дом в Швейцарии. «Авито».

Что известно о доме? Он является едва ли не первым построенном в Кампионе. Особняк реконструирован, в него проведены все необходимые коммуникации.

На первом этаже разместился офис. Отсюда организовано выход во внутренний двор.

«Первый этаж сдается в аренду, этой платы вам хватит для покрытия коммунальных расходов и уплаты налога на недвижимость, можно получать и прибыль от аренды», — сказано в объявлении.

Житель Алтайского края продает свой дом в Швейцарии. «Авито».

На втором этаже находится кухня и гардероб, на третьем — санузел с душевой кабиной и биде.

Недвижимость оценили в 824 тыс. евро. Автор рекомендует учитывать колебания европейской валюты по отношению к отечественной. Пока в рублевом эквиваленте стоимость дома составляет 72 млн рублей.