1 января -16°C
﻿
Недвижимость

Виза и перспектива европейского гражданства. Во сколько оценил житель Алтайского края свой дом в сердце Европы

Житель Алтайского края продает четырехэтажный дом в центре Кампионе-д`Италия. Это итальянский анклав в Швейцарии, который находится на озере Лугано. На первом этаже недвижимости разместился офис. Его можно выгодно сдавать в аренду, либо использовать для собственных нужд.

Житель Алтайского края продает свой дом в Швейцарии.
Житель Алтайского края продает свой дом в Швейцарии.
"Авито".

В объявлении сказано, что от дома до Милана можно добраться за 1 час, столько же времени займет дорога до ближайших горнолыжных курортов, а до озера Лугано новый собственник сможет доехать всего за 10 минут.

После покупки недвижимости новый владелец сможет жить в Швейцарии на законных основаниях, претендовать на итальянскую визу категории D, а впоследствии и гражданство.

Кроме того покупка сулит местную прописку, швейцарские права, регистрационный знак на автомобиль, медицинскую страховку и возможность бесплатно обучать здесь своих детей.

Житель Алтайского края продает свой дом в Швейцарии.
Житель Алтайского края продает свой дом в Швейцарии.
«Авито».

Что известно о доме? Он является едва ли не первым построенном в Кампионе. Особняк реконструирован, в него проведены все необходимые коммуникации.

На первом этаже разместился офис. Отсюда организовано выход во внутренний двор.

«Первый этаж сдается в аренду, этой платы вам хватит для покрытия коммунальных расходов и уплаты налога на недвижимость, можно получать и прибыль от аренды», — сказано в объявлении.

Житель Алтайского края продает свой дом в Швейцарии.
Житель Алтайского края продает свой дом в Швейцарии.
«Авито».

На втором этаже находится кухня и гардероб, на третьем — санузел с душевой кабиной и биде.

Недвижимость оценили в 824 тыс. евро. Автор рекомендует учитывать колебания европейской валюты по отношению к отечественной. Пока в рублевом эквиваленте стоимость дома составляет 72 млн рублей.

Справка

Анклав — часть территории государства, полностью окруженная территорией другого государства.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость