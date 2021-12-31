Виза и перспектива европейского гражданства. Во сколько оценил житель Алтайского края свой дом в сердце Европы

В объявлении сказано, что от дома до Милана можно добраться за 1 час, столько же времени займет дорога до ближайших горнолыжных курортов, а до озера Лугано новый собственник сможет доехать всего за 10 минут.
После покупки недвижимости новый владелец сможет жить в Швейцарии на законных основаниях, претендовать на итальянскую визу категории D, а впоследствии и гражданство.
Кроме того покупка сулит местную прописку, швейцарские права, регистрационный знак на автомобиль, медицинскую страховку и возможность бесплатно обучать здесь своих детей.
Что известно о доме? Он является едва ли не первым построенном в Кампионе. Особняк реконструирован, в него проведены все необходимые коммуникации.
На первом этаже разместился офис. Отсюда организовано выход во внутренний двор.
«Первый этаж сдается в аренду, этой платы вам хватит для покрытия коммунальных расходов и уплаты налога на недвижимость, можно получать и прибыль от аренды», — сказано в объявлении.
На втором этаже находится кухня и гардероб, на третьем — санузел с душевой кабиной и биде.
Недвижимость оценили в 824 тыс. евро. Автор рекомендует учитывать колебания европейской валюты по отношению к отечественной. Пока в рублевом эквиваленте стоимость дома составляет 72 млн рублей.
Справка
Анклав — часть территории государства, полностью окруженная территорией другого государства.