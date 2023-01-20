«Вызывает больше негативных эмоций». За что градсовет разгромил офисный центр-аквариум в сердце Барнаула

«Эффектно, но не эффективно» — пожалуй, одно из самых мягких замечаний, которое сделали члены градсовета по поводу проекта многофункционального комплекса О2 на ул. Партизанская, 70−74. Архитекторы стойко отбивали недовольные комментарии экспертов, но проект все же отправили на доработку. Что с ним не так, расскажет altapress.ru.

Немного об объекте

Многофункциональный офисный центр девелопер «Мой дом» собирается возвести в зоне смешанной общеделовой застройки. В нем разместят помещения для бытового и торгового обслуживания, спорта и развлечения.

На последних двух этажах может появиться банкетный зал с выездным обслуживанием. Для него предусмотрены отдельные террасы — эксплуатируемые кровли.

Как отметил архитектор бюро «Салют» Ермек Кулмухамедов, они не только дадут разнообразие для летних посетителей заведения, но работают с формой здания, делают его менее прямоугольным. Террасами «срезали» объем здания еще и для того чтобы не затенять соседние двухэтажные строения.

Проектировщики заранее предусмотрели места для вывесок и рекламы в едином дизайн-коде. Так есть надежда, что здание не превратится в яркое «стеганное одеяло».

«Замысел — нейтральность, — сказал Кулмухамедов. — Горизонтальные линии, стекло без оттенков, фасадный анодированный алюминий, некрашеный, чтобы было материал выглядел максимально натурально».

Комплексный бизнес центр О2 на ул. Партизанская , 70−74. Архитектурное бюро «Салют».

На участке уже демонтировали три деревянных здания и поставили забор. Слева находится недостроенный 17-этажный дом от PR-холдинга.

С описанием закончили. А теперь факты о здании будут сочетаться с возражениями членов градсовета.

Озеленение кровли

Проектировщики решили озеленить эксплуатируемую кровлю. Так они хотят снизить эффект от «черных крыш», которые летом перегреваются. Также это может стать украшением фасада.

Директор «Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» Сергей Шадрин категорично отверг эту идею: «Ни в коем случае — проект не для Сибири. И есть китайский пример башен, где не могут жить люди, потому что в деревьях завелись птички, червячки, жучки и так далее. Совет мой — уберите».

Комплексный бизнес центр О2 на ул. Партизанская , 70−74. Архитектурное бюро «Салют».

Безопасность эвакуации

Коридоры в комплексе узкие и двери во всех помещениях открываются вовнутрь, хотя должны наружу — по пути эвакуации, заметила Наталья Кан, директор творческой мастерской «Призма».

«Очень маленькое расстояние между эвакуационными выходами и лестницами, их, кстати, придется раздвинуть — у вас будет большое количество людей, — добавила она. — Я даже не увидела, например, двухстворчатых дверей на входах».

«Крайняя затесненность, узкий неосвещенный коридор (без окон. — Прим. Ред), это при пожаре, когда отключается электричество, крайне неудобно. Как не заблудиться?» — поддержал эксперта Сергей Боженко, замдиректора учреждения «Архитектура города Барнаула».

Комплексный бизнес центр О2 на ул. Партизанская , 70−74. Архитектурное бюро «Салют».

В ответ проектировщики ответили, что все риски рассчитаны, и к тому же правило открывания дверей работает только для помещений, где находятся более 15 человек. Также добавили, что не против широких коридоров, но у застройщика другое мнение, а раздвинуть лестничные клетки — значит потерять парковочные места.

«Идет экспертиза, если будут замечания — отработаем», — сказал Ермек Кулмухамедов.

Узкими членам градсовета показались не только коридоры, но и некоторые кабинеты-пеналы.

Мало парковок

Не понравилось экспертам подземная парковка, где всего 30 машиномест на 8 этажей общественных, деловых, спортивных и развлекательных помещений.

Как бы из территории не выжимали все, снижая рельеф и обустраивая подпорные стенки, парковки, по мнению градсовета, все же не хватает.

Затеснено и дворовое пространство. «Радиусы поворотов минимизированы. А если представить, как этим пользоваться зимой, когда все заметает? — спрашивает Сергей Боженко. — Тут будет масса технических проблем».

Расчеты

Несмотря на то, что градсовету понравились ораторские способности архитектора, презентация их не обрадовала.

Комплексный бизнес центр О2 на ул. Партизанская , 70−74. Архитектурное бюро «Салют».

Например, долго не могли разобраться, на каком расстоянии находятся от комплекса существующие постройки. Это отразили на представленных планах фрагментарно. «Сожалею, что вы не представляете окружающую застройку, куда вы вписываете здание», — сказал архитектор Владимир Золотов.

«Нужно лучше проанализировать градостроительный план и дать убедительные показатели, все размеры, — порекомендовал архитектор Петр Анисифоров. — Потому что сейчас больше вопросов — и то их даже сформулировать трудно, потому что материалов мало».

«Скорее негатив, чем позитив — от недостатка материала», — сказал Сергей Шадрин, перед этим поддержав архитектора, назвав идею оригинальной.

В конечном итоге эксперты пришли к выводу, что топографическая основа не соответствует действительности — все расстояния нужно уточнить.

Тотальное остекление

Самую длительную и оживленную дискуссию вызвала пресловутая «аквариумность» здания. Ей как раз и посвятил львиную долю выступления Елмек Кулмухамедов.

Комплексный бизнес центр О2 на ул. Партизанская , 70−74. Архитектурное бюро «Салют».

Офисный центр остеклен на 70%, каждый этаж — от пола до потолка. Между этажами проектировщики на 600 мм вперед вынесли плиты перекрытия, которые, по задумке, в солнечные дни должны работать козырьками. А еще они помогают хранить наружные блоки кондиционеров и вносят разнообразие в фасад.

Чтобы здание не перегревалось, планируют использовать прозрачное мультистекло, которое должно отражать инфракрасные лучи.

«Некрасиво, когда здание зеркалит: слишком много внимания к себе привлекает, и при этом может создавать тепловой дискомфорт для окружающей застройки», — считает Елмек Кулмухамедов.

«В теории хорошо, но есть практика жизни, — философски заметил главный архитектор края Виктор Четошников. — На Красноармейском проспекте ТЦ „Идеал“ борется с солнцем кто во что горазд: стекла заклеивают светоотражающими вещами и прочим».

Комплексный бизнес центр О2 на ул. Партизанская , 70−74. Архитектурное бюро «Салют».

«Может быть, есть смысл использовать тонированное стекло под бронзу. Тогда бы эти фасады смотрелись более органично рядом с кирпично-желтым высотным зданием, — посоветовал Сергей Боженко. — Сплошные витрины воспринимаются крайне плохо: снаружи видна задняя стенка мебели. Да и самим работникам, которые сидят в этом „аквариуме“ и насквозь просматриваются, на мой взгляд, дискомфортно работать».

Все обсуждение можно заключить в словах Виктора Четошникова: «Эффектно. Но образ здания не соответствует представлениям об организации внутренней работы».

Проект порекомендовали сильно доработать.