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Владелец «Русского Шанхая» покупает барнаульские рестораны «Кинза и мята»

Основатель барнаульского ресторана китайской и европейской кухни «Русский Шанхай» Константин Фокин покупает два ресторана «Кинза и мята». Эту информацию он подтвердил altapress.ru.

Ресторан "Кинза и мята".
Ресторан "Кинза и мята".
kinzamint.ru

Купил два из четырех

Константин Фокин сообщил, что покупает два ресторана сети «Кинза и Мята» — на пр. Социалистическом, 116 и в ТЦ «Пионер». Детали сделки он пока не раскрывает и говорит, что она еще не завершена.

В то же время два других барнаульских ресторана сети «Кинза и мята» остаются в собственности другого бизнесмена.

Чем известен бизнесмен Фокин

Константин Фокин долгое время вел бизнес, связанный с продажами сжиженного газа (это и сегодня его основное направление бизнеса).

Ресторан китайской и европейской кухни «Русский Шанхай» он открыл около двух лет назад и, по его словам, на безубыточную работу он вышел уже через пять месяцев работы.

«В основе любой удачной модели бизнеса — грамотный расчет. Анализируем два-три месяца продаж. Те позиции, которые продаются плохо, выводим. То, что продаются хорошо, усиливаем. Например, добавляем к ним новый соус или другие ингредиенты, делаем меньше и доступнее или, наоборот, больше и поаппетитнее," - рассказывал Фокин в интервью altapress.ru.

Константин Фокин.
Константин Фокин.
Дмитрий Лямзин.

Бизнесмен не согласен с выводами некоторых алтайских рестораторов о том, что выручка их заведений падает из-за сокращения доходов населения. Если она падает — значит, что-то не так. Не та кухня, не та обстановка, не тот сервис.

«Тот, кто говорит, что выручка падает из-за того, что люди стали меньше тратить, видит виноватым своего потребителя. Если что-то не так — меняйтесь», — объясняет предприниматель.

Фокин сказал, что намерен внести изменения в деятельность ресторанов «Кинза и мята». Но о том, какие это будут изменения, пообещал рассказать позже.

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