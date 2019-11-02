Власти Барнаула предлагают заменить частный сектор высотками

Согласно проекту, здания до 25 этажей можно будет строить на участках, где сейчас находится частный сектор (ул. Партизанской, Челюскинцев, Никитина и пр. Социалистического; ул. Промышленной, Партизанской, Горького и пр. Комсомольского; ул. 2-й Строительной, пр. Коммунаров и пр. Ленина).
При этом исторические здания останутся на улицах Мамонтова, Промышленной, Ползунова, Горького, Никитина, Гоголя, проспектах Ленина и Красноармейском.
На территории, ограниченном улицами Челюскинцев, Партизанской, переулком Ядринцева и проспектом Строителей, в ближайшее время может начаться застройка. Здесь уже частично начали возводить новые дома и расселять жителей частных сектора.
Комплексная застройка начнется и на территории Потока.
Больше всего кварталов предназначены под застройку на окраине Барнаула. Это микрорайон «Дружный», участок на пересечении улицы Просторной и Павловского тракта и новый квартал на месте авторынка и за ТЦ «Метро».