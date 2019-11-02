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Недвижимость

Власти Барнаула предлагают заменить частный сектор высотками

Согласно новому проекту правил землепользования и застройки Барнаула, большую часть частного сектора в городе могут заменить многоэтажки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Стройка.
Стройка.
СС0.

Согласно проекту, здания до 25 этажей можно будет строить на участках, где сейчас находится частный сектор (ул. Партизанской, Челюскинцев, Никитина и пр. Социалистического; ул. Промышленной, Партизанской, Горького и пр. Комсомольского; ул. 2-й Строительной, пр. Коммунаров и пр. Ленина).

При этом исторические здания останутся на улицах Мамонтова, Промышленной, Ползунова, Горького, Никитина, Гоголя, проспектах Ленина и Красноармейском.

На территории, ограниченном улицами Челюскинцев, Партизанской, переулком Ядринцева и проспектом Строителей, в ближайшее время может начаться застройка. Здесь уже частично начали возводить новые дома и расселять жителей частных сектора.

Комплексная застройка начнется и на территории Потока.

Больше всего кварталов предназначены под застройку на окраине Барнаула. Это микрорайон «Дружный», участок на пересечении улицы Просторной и Павловского тракта и новый квартал на месте авторынка и за ТЦ «Метро».

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