Власти Барнаула судятся с федеральным ведомством за ремонт фасада одного из старейших зданий

Отремонтировать фасад — вот пока все, чего добились в суде барнаульские власти от собственника здания «Богадельня купца Пуртова»: теруправления Росимущества по Алтайскому краю и Республике Алтай. И то — только в первой инстанции. Это здание, одно из самых старых в Барнауле, расположено в пяти минутах ходьбы от мэрии. Оно пережило смену собственников, революции, войны, интенсивное использование в качестве госпиталя и краевой поликлиники. Переживет ли нынешнее равнодушное время?

Дом , который построил король госзаказа

Барнаульский купец Варфоломей Пуртов был младшим братом в самой влиятельной и богатой бизнес-семье Алтая начала XIX века.

Четверо братьев Пуртовых были, что называется, королями госзаказа — брали крупные подряды на поставки товаров в казенные магазины и на рудники. Трое из них, включая Варфоломея, один за другим занимали пост городского головы Барнаула.

Возвести мужскую богадельню младший из братьев хотел в честь Тильзитского мира с Наполеоном, считал писатель Александр Родионов — видно, деловые люди Алтая в те годы очень ценили мир.

Прошение на имя начальника Колывано-Воскресенских заводов он подал больше 200 лет назад — в 1807 году. Строить решил напротив белоснежного храма на Соборной площади (ныне — площадь Свободы).

Датой ввода богадельни на 20 немощных считается 1811 год — по просьбе купца, ее назвали Варфоломеевским домом призрения.

Купец , который построил электростанцию

Строго говоря, Пуртову принадлежала только часть нынешнего здания-памятника, который в реестре объектов культурного наследия носит его имя. Сейчас оно занимает три улицы (Пушкина, Соцпроспект и Гоголя), тогда как дом призрения располагался только на ул. Пушкина (тогда Иркутской) и имел форму квадрата.

Историк Марина Целищева детально изучила в архивах судьбу объекта. Она рассказывает: на карте Барнаула за 1894 год рядом с богадельней по Соборному переулку отмечен жилой дом другого барнаульского купца — Павла Сухова. Того самого, что установил на ул. Льва Толстого первую в истории Барнаула мини-электростанцию.

Петропавловский собор Барнаула. Разрушен в 1935 году. ВКонтакте: Евгений Бондарев.

Причем по данным за 1899 год бывшая богадельня уже принадлежала Сухову, и он сдавал ее в аренду. Магнаты Пуртовы в первой половине века как-то тихо сошли со сцены.

Два этих здания много лет жили совместной, но раздельной жизнью — объединили их только в 1937-м. Тогда же надстроили второй этаж над суховской частью, занимавшей часть Соцпроспекта и Гоголя, рассказывает Марина Целищева.

А вот пуртовская часть (что на ул. Пушкина) получила второй этаж в 1980-м (по другим данным — в 1970-х).

Здание , которое все бросили

За 212 лет жизни здание не раз меняло хозяев. Эти стены видели и немощных барнаульцев, не способных заработать на жизнь. И богатых людей города: в 1907 году здесь было что-то вроде делового клуба — коммерческое собрание.

Здание Пуртова-Сухова в разные годы ВКонтакте: Барнаул , юбилейные даты.

В 1941−45 годах сюда привозили раненных на фронтах Великой Отечественной, а в пуртовской части размещался штаб дивизии, набиравшей сибиряков на войну — известно, что они участвовали в прорыве блокады Ленинграда. А в 1978-м или в 1980-м сюда въехала краевая поликлиника.

Белоснежный храм с колокольней, чьи перезвоны слушали его обитатели больше 100 лет, взорвали и разобрали в 1935-м. На площади ставили елку и встречали Новый год, проводили митинги. Здание пережило все эти бури.

Стремительно разрушаться оно начало, видимо, в 2000-х. В 2012 году из него съехала поликлиника, после чего объект перевели в федеральную собственность, передав оперативное управление въехавшему сюда Главному бюро-медико-социальной экспертизы, сообщал «Толк».

Его руководитель рассказывал изданию: здание они получили уже в полуаварийном состоянии. Поначалу хотели отреставрировать и приспособить под свои нужды — и даже заказали проект. Но в дальнейшем от идеи отказались и тоже съехали.

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Ведомство , которое отрицает свою обязанность содержать здание

Состояние этого исторического дома вызывает уныние. Штукатурка растрескалась и отслаивается «площадями», местами — выпадают кирпичи. Кто-то живой здесь все же есть — из трубы котельной идет дым. Но это, скорее всего, просто сторож.

В апреле 2022 года до бывшей богадельни дошли ноги сотрудников управления архитектуры и градостроительства администрации Центрального района — они письменно попросили теруправление Росимущества отремонтировать фасад.

Нужной реакции от ведомства не дождались, после чего администрация района и подала иск в арбитраж, требуя все того же — привести фасад в порядок. Выписка из ЕГРН, представленная на суде, подтвердила: здание принадлежит Российской Федерации — и, стало быть, отвечает за него Росимущество.

Здание Пуртова-Сухова в разные годы ВКонтакте: Барнаул , юбилейные даты.

Но ведомство на суде заявило, что считает себя ненадлежащим ответчиком, поэтому с исковыми требования не согласилось.

Суд эту позицию, впрочем, не поддержал. Полномочия собственника в отношении федерального имущества осуществляет именно Росимущество, напомнила судья. И свои обязанности содержать здание в надлежащем состоянии оно нарушает, как нарушает и правила благоустройства Барнаула.

В итоге арбитраж удовлетворил требования администрации и обязал ведомство отремонтировать фасад — на это ему отвели семь месяцев. За каждый месяц неисполнения госорган заплатит по 5 тыс. рублей.

Правда, решение вынесено пока только в первой инстанции. После новогодних каникул Росимущество подало жалобу, дата ее рассмотрения еще не назначена. История с приведением в порядок хотя бы внешнего вида старинного и не бесхозного здания, похоже, может сильно затянуться.

Здание Пуртова-Сухова в разные годы ВКонтакте: Барнаул , юбилейные даты.