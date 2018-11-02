Власти Барнаула требуют от аграрного университета немедленно привести фасады в порядок

В последний день октября арбитраж принял два иска администрации Центрального района к Алтайскому аграрному университету. Городские власти требуют привести в порядок фасады двух зданий в историческом центре Барнаула. Здания эти являются учебными корпусами вуза.

Бывший горный госпиталь, а сейчас один из корпусов АГАУ.

В исках требования предъявлены к двум учебным корпусам университета, оба расположены на Демидовской площади: на пр. Красноармейский, 19 и 21.

Здание на Красноармейском, 19 — это бывшее здание горного госпиталя, возведенное в 1848 году. Сейчас здесь проходит часть занятий студентов аграрного университета.

В одном из исков администрация Центрального района потребовала немедленно исполнить охранно-предупредительные мероприятия и в течение 10 дней после вступления в силу судебного решения навести порядок с фасадом. А именно: выполнить покраску и ремонт фасада, оштукатурить стены, восстановить карниз и кирпичную кладку.

Причины, почему это надо сделать немедленно, в иске пока не объясняются.

Если же решение не будет исполнено, администрация просит суд взыскать с университета финансовые санкции — за первую неделю просрочки 200−500 тыс. рублей (за неисполнение разных требований), в дальнейшем 40−60 тыс. рублей за каждый месяц просрочки.

Барнаул , Красноармейский , 21. Altapress.ru.

Аналогичные требования предъявлены и по отношению к фасаду здания на пр. Красноармейский, 21 (бывшее горное училище), где расположен другой корпус аграрного университета. Единственное различие, пожалуй, в том, что в этом иске не звучит слово «немедленно».

Предварительные судебные заседания по искам назначены на первую декаду декабря.