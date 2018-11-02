Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 ноября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Недвижимость
134

Власти Барнаула требуют от аграрного университета немедленно привести фасады в порядок

В последний день октября арбитраж принял два иска администрации Центрального района к Алтайскому аграрному университету. Городские власти требуют привести в порядок фасады двух зданий в историческом центре Барнаула. Здания эти являются учебными корпусами вуза.

Бывший горный госпиталь, а сейчас один из корпусов АГАУ.
Бывший горный госпиталь, а сейчас один из корпусов АГАУ.
barneapol.ru

В исках требования предъявлены к двум учебным корпусам университета, оба расположены на Демидовской площади: на пр. Красноармейский, 19 и 21.

Здание на Красноармейском, 19 — это бывшее здание горного госпиталя, возведенное в 1848 году. Сейчас здесь проходит часть занятий студентов аграрного университета.

В одном из исков администрация Центрального района потребовала немедленно исполнить охранно-предупредительные мероприятия и в течение 10 дней после вступления в силу судебного решения навести порядок с фасадом. А именно: выполнить покраску и ремонт фасада, оштукатурить стены, восстановить карниз и кирпичную кладку.

Причины, почему это надо сделать немедленно, в иске пока не объясняются.

Если же решение не будет исполнено, администрация просит суд взыскать с университета финансовые санкции — за первую неделю просрочки 200−500 тыс. рублей (за неисполнение разных требований), в дальнейшем 40−60 тыс. рублей за каждый месяц просрочки.

Барнаул, Красноармейский, 21.
Барнаул, Красноармейский, 21.
Altapress.ru.

Аналогичные требования предъявлены и по отношению к фасаду здания на пр. Красноармейский, 21 (бывшее горное училище), где расположен другой корпус аграрного университета. Единственное различие, пожалуй, в том, что в этом иске не звучит слово «немедленно».

Предварительные судебные заседания по искам назначены на первую декаду декабря.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка