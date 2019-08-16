Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 августа 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Алтайские власти планируют усилить мощность краевой психбольницы

Центр госзакупок Алтайского края разместил заявку на проектирование нового здания поликлиники Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Эрдмана. На это из краевой казны выделят 7,7 млн рублей.

Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Эрдмана.
Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Эрдмана.
zdravalt.ru

Поликлиника будет рассчитана на 150 посещений в смену, там же будет дневной стационар на 24 койки и отделение амбулаторной судебной психиатрической экспертизы (с отдельным входом).

Всего планируется 5 этажей, а площадь здания — ориентировочно будет 3 650 кв. м.

Подрядчик должен обследовать существующее здание, которое входит в перечень объектов культурного наследия как «Здание, где размещался госпиталь раненых на фронтах Великой Отечественной войны», и решить, можно ли сделать к нему пристройку новой поликлиники.

На проектирование выделяют чуть больше года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость