Алтайские власти планируют усилить мощность краевой психбольницы

Поликлиника будет рассчитана на 150 посещений в смену, там же будет дневной стационар на 24 койки и отделение амбулаторной судебной психиатрической экспертизы (с отдельным входом).
Всего планируется 5 этажей, а площадь здания — ориентировочно будет 3 650 кв. м.
Подрядчик должен обследовать существующее здание, которое входит в перечень объектов культурного наследия как «Здание, где размещался госпиталь раненых на фронтах Великой Отечественной войны», и решить, можно ли сделать к нему пристройку новой поликлиники.
На проектирование выделяют чуть больше года.