Власти рассказали, что будет с пострадавшим от взрыва домом в Магнитогорске

По его словам, в 12-подъездном доме придется полностью ликвидировать 7-й и 8-й. Конструктив здания позволяет это сделать. Подрядчик аккуратно демонтирует плиты, таким образом, чтобы не повредить шестой подъезд. После этого сохранившиеся стены, который станут торцевыми, утеплят и защитят фасадной конструкцией.
Волков отметил, что во время демонтажа будет вестись непрерывный мониторинг состояния несущих конструкций дома. После того, как разрушенные плиты уберут полностью, здание ждет комплексное обследование.
Жители уцелевших квартир переживают за состояние здания и собирают подписи за полное расселение.
Напомним, дом из-за взрывала газа частично разрушился 31 декабря. Погибли 39 человек.