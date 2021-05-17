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Недвижимость

Вместо парковки между домами в Барнауле могут влепить 16-этажную высотку

В Барнауле на продажу выставили земельный участок между ЖК «Матрешки» и «Адмирал». Ранее там планировалось возвести парковочный комплекс.

Участок на ул. Сиреневая, 38.
Участок на ул. Сиреневая, 38.
avito.ru

Земельный участок в 0,5 га по адресу ул. Сиреневая, 38 продают под строительство коммерческой недвижимости, но есть возможность сменить назначение участка.

«Возможно поменять назначение для строительства многоэтажного дома до 16 этажей», — говорится в объявлении на Avito.

Участок отдают за 37 млн рублей.

По данным публичной кадастровой карты, участок относится к категории земель «хранение автотранспорта» и «магазины».

ЖК &quot;Матрешки&quot;.
ЖК «Матрешки».
vira-stroy22.ru

Ранее строительная компания «Вира-Строй» (ЖК «Матрешки») планировала на этом участке паркинг, но избавилась от земли.

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