Вместо парковки между домами в Барнауле могут влепить 16-этажную высотку

Земельный участок в 0,5 га по адресу ул. Сиреневая, 38 продают под строительство коммерческой недвижимости, но есть возможность сменить назначение участка.
«Возможно поменять назначение для строительства многоэтажного дома до 16 этажей», — говорится в объявлении на Avito.
Участок отдают за 37 млн рублей.
По данным публичной кадастровой карты, участок относится к категории земель «хранение автотранспорта» и «магазины».
ЖК «Матрешки».
vira-stroy22.ru
Ранее строительная компания «Вира-Строй» (ЖК «Матрешки») планировала на этом участке паркинг, но избавилась от земли.