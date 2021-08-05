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Недвижимость

Вновь начали расти цены на вторичное жилье

Цены на вторичное жилье в крупнейших городах России повысились в июле текущего года в среднем на 4%, тогда как в июне впервые за долгое время было зафиксировано снижение цен, сообщает РИА Новости.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

Как указали эксперты консалтинговой группы SRG, «в отличие от июня 2021 года, когда впервые за долгий период была зафиксирована отрицательная динамика по росту цен, стоимость в июле вновь начала расти, в среднем на 4%".

Ранее в Минстрое РФ заявили, что на удорожание жилья в России повлияла совокупность факторов, в том числе пандемия, возросший спрос из-за льготной ипотеки и увеличение стоимости строительства.

Также вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетовал на ускорение инфляции в целом и увеличение стоимости строительных материалов в частности, прежде всего металла, доля которого в себестоимости стройки колеблется от 2% до 30%, пишет «Росбалт».

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