Вновь начали расти цены на вторичное жилье

Цены на вторичное жилье в крупнейших городах России повысились в июле текущего года в среднем на 4%, тогда как в июне впервые за долгое время было зафиксировано снижение цен, сообщает РИА Новости .

Как указали эксперты консалтинговой группы SRG, «в отличие от июня 2021 года, когда впервые за долгий период была зафиксирована отрицательная динамика по росту цен, стоимость в июле вновь начала расти, в среднем на 4%".

Ранее в Минстрое РФ заявили, что на удорожание жилья в России повлияла совокупность факторов, в том числе пандемия, возросший спрос из-за льготной ипотеки и увеличение стоимости строительства.

Также вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетовал на ускорение инфляции в целом и увеличение стоимости строительных материалов в частности, прежде всего металла, доля которого в себестоимости стройки колеблется от 2% до 30%, пишет «Росбалт».