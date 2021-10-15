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Недвижимость

Во сколько обойдется аренда одной из самых дорогих однокомнатных квартир в центре Барнаула

В краевой столице в аренду сдается однокомнатная квартира с дизайнерским ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Недвижимость находится за торгово-развлекательным комплексом «Сити-центр», на ул. Партизанская.

В Барнауле сдается квартира за 27 тыс. рублей.
В Барнауле сдается квартира за 27 тыс. рублей.
"Циан".

В однокомнатной квартире, площадью 32 кв. м, есть все необходимое для комфортного проживания: недешевая мебель, бытовая техника, посуда и теплые полы.

Также в ней сделан качественный ремонт. Судя по внешним характеристикам, к интерьерам приложил руку дизайнер или творческий человек с хорошим вкусом.

Не удивительно, что владелец недвижимости выставил внушительный ценник — 27 тыс. рублей в месяц.

Дом, в котором находится «однушка», возведен компанией «Адалин-Строй». Он монолитно-каркасный, относится к категории «комфорт».

Парковка придомовая, в подъезде жильцов и их гостей встречает консьерж.

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