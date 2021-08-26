Волнения на рынке недвижимости. Ажиотажный спрос на жилье в Алтайском крае дал заметный крен в сторону «вторички»

Жители региона продолжают активно скупать «жилые квадраты». Цифры первого полугодия 2021-го уже превысили показатели того же периода пандемийного 2020-го. Из-за дефицита интересных предложений на новостройки и снижения предложения в целом, люди вновь обратили внимание на вторичное жилье. Итоги подвели на пресс-конференции регионального управления Росреестра.

Население продолжает скупать жилье

В текущем году в краевое управление Росреестра поступило более 220 тыс. заявлений о постановке на кадастровый учет и регистрацию прав собственности. Это на 15% меньше, чем количество обращений в тот же период 2020-го.

На фоне общего снижения, количество заявлений на постановку жилья на учет наоборот вырос и побил рекорд прошлого года. Так, количество сделок с жилой недвижимостью составило около 72,5 тыс., что на 35% больше показателей прошлого года. В то же время число заявлений на регистрацию земельных участков и нежилой недвижимости упало.

Ключи от дома. pixabay.com.

Также наблюдается рост количества зарегистрированных ипотек (на 18% к итогом того же периода 2020 года) и договоров долевого участия в строительстве (в 1,5 раза).

5,313 тыс. — число ДДУ , оформленных в Алтайском крае за первое полугодие 2021 года

оформленных в Алтайском крае за первое полугодие 2021 года 33,5 тыс. — общее количество зарегистрированных ипотек

925 — число льготных ипотечных кредитов на новостройки под 6,5%

121 — количество «сельских» ипотек под 3%

Ипотека. Pixabay.com

Специалисты Росреестра предполагают, что рост показателей в части ипотек обусловлен рядом факторов. В частности, возможностью подачи документов в электронном виде, рефинансированием ранее взятых кредитов.

«Тенденция начала проявлять в пандемию, когда люди оценили подачу документов в электронном виде и начали активнее пользоваться удобным сервисом. Надеемся, что в дальнейшем спрос на такой вид услуг будет только расти», — отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Бандурова.

«Вторичка» снова в тренде

Новостройки Барнаула. 2021. Altapress.ru

Елена Бандурова предположила, что спрос на недвижимость пока не спадет. Но в отличие от прошлого года он будет перенаправлен на вторичное жилье.

В то же время, на фоне роста общего количества взятых ипотек, льготный кредит на новостройки не будет пользоваться прежним спросом. Одна из возможных причин — дефицит интересных предложений от девелоперов, ведь лакомые «жилые квадраты» уже скуплены, а новые еще не подоспели.

Строительство в Барнауле. altapress.ru

Да и цены на «первичку» в силу разных причин (в том числе из-за резкого удорожания стройматериалов) больно кусаются, и теперь потребителям ничего не остается, кроме как подчищать остатки бэушной недвижимости.