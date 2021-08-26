26 августа 24°C
﻿
Недвижимость

Волнения на рынке недвижимости. Ажиотажный спрос на жилье в Алтайском крае дал заметный крен в сторону «вторички»

Жители региона продолжают активно скупать «жилые квадраты». Цифры первого полугодия 2021-го уже превысили показатели того же периода пандемийного 2020-го. Из-за дефицита интересных предложений на новостройки и снижения предложения в целом, люди вновь обратили внимание на вторичное жилье. Итоги подвели на пресс-конференции регионального управления Росреестра.

Новостройка в Барнауле.
Новостройка в Барнауле.
ПАО "Ростелеком"

Население продолжает скупать жилье

В текущем году в краевое управление Росреестра поступило более 220 тыс. заявлений о постановке на кадастровый учет и регистрацию прав собственности. Это на 15% меньше, чем количество обращений в тот же период 2020-го.

На фоне общего снижения, количество заявлений на постановку жилья на учет наоборот вырос и побил рекорд прошлого года. Так, количество сделок с жилой недвижимостью составило около 72,5 тыс., что на 35% больше показателей прошлого года. В то же время число заявлений на регистрацию земельных участков и нежилой недвижимости упало.

Ключи от дома.
Ключи от дома.
pixabay.com.

Также наблюдается рост количества зарегистрированных ипотек (на 18% к итогом того же периода 2020 года) и договоров долевого участия в строительстве (в 1,5 раза).

  • 5,313 тыс. — число ДДУ, оформленных в Алтайском крае за первое полугодие 2021 года
  • 33,5 тыс. — общее количество зарегистрированных ипотек
  • 925 — число льготных ипотечных кредитов на новостройки под 6,5%
  • 121 — количество «сельских» ипотек под 3%
Ипотека.
Ипотека.
Pixabay.com

Специалисты Росреестра предполагают, что рост показателей в части ипотек обусловлен рядом факторов. В частности, возможностью подачи документов в электронном виде, рефинансированием ранее взятых кредитов.

«Тенденция начала проявлять в пандемию, когда люди оценили подачу документов в электронном виде и начали активнее пользоваться удобным сервисом. Надеемся, что в дальнейшем спрос на такой вид услуг будет только расти», — отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Бандурова.

«Вторичка» снова в тренде

Новостройки Барнаула. 2021.
Новостройки Барнаула. 2021.
Altapress.ru

Елена Бандурова предположила, что спрос на недвижимость пока не спадет. Но в отличие от прошлого года он будет перенаправлен на вторичное жилье.

В то же время, на фоне роста общего количества взятых ипотек, льготный кредит на новостройки не будет пользоваться прежним спросом. Одна из возможных причин — дефицит интересных предложений от девелоперов, ведь лакомые «жилые квадраты» уже скуплены, а новые еще не подоспели.

Строительство в Барнауле.
Строительство в Барнауле.
altapress.ru

Да и цены на «первичку» в силу разных причин (в том числе из-за резкого удорожания стройматериалов) больно кусаются, и теперь потребителям ничего не остается, кроме как подчищать остатки бэушной недвижимости.

«Рост спроса на новостройки маловероятен. С этим согласны и риэлторы. Крен пошел от „первички“ в сторону рынка вторичного жилья, на который льготная ипотека не распространяется. Соответственно, число таких кредитов будет падать», — резюмировала Елена Бандурова.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость