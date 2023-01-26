Волшебные закаты и сказочная природа. Трешку возле леса продают за 13,5 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру возле соснового бора продают за 13,5 млн рублей в Барнауле. Она находится на 6-ой Нагорной ул., 15Г/9. Объявление размещено на « Авито ».

Площадь трешки составляет 82 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 164 тыс. рублей.

Квартира находится на 12 этаже из 16. Отсюда открывается чудесный вид на сосновый бор, который особенно красив зимой. А по вечерам хозяева любуются волшебными закатами.

Владельцы сделали в квартире дизайнерский ремонт. Пространство использовали с умом и не слишком заставляли мебелью. Встроенный гарнитур и технику оставляют новому хозяину.

В квартира есть небольшая гостиная, с отдельным углом под кухню. Здесь сделали большое окно, чтобы наслаждаться видами. Также есть две спальные комнаты, одну из которых можно оборудовать под детскую или под кабинет. И ванная комната с небольшой ванной-джакузи.

Во дворе дома есть детская площадка и парковочные места. В шаговой доступности Трасса здоровья.