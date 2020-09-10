Вот это поворот. В центре Барнаула вырастет еще один крупный жилой комплекс

На участке по адресу улица Пролетарская, 159 а, на квадрате между улицами Пролетарской, Анатолия, Интернациональная и переулком Радищева готовится участок под застройку нового жилого комплекса, состоящего из трех зданий.

Большой котлован для большого проекта

Споры о дефиците земли для комплексной застройки в самом разгаре. Тем временем «Адалин» продолжает активно осваивать центр. Буквально на днях на внушительном участке площадью более 5,6 тыс. кв. метров начались подготовительные работы к застройке большого жилого комплекса.

Так выглядела будущая строительная площадка на Пролетарской , 159 а весной 2020 года.

Разрешение на строительство «Адалин» получил 3 сентября. Буквально сразу же на участке начались комплексные работы, стала активно приезжать строительная техника. На сегодняшний день уже практически готов котлован.

Altapress.ru удалось выяснить, что в рамках проекта планируется возвести три корпуса. Два из них будут кирпичные, один — весьма внушительного размера — монолитно-кирпичным.

Работы на строительной площадке на Пролетарской , 159 а идут полным ходом.

По предварительной информации, дома выстроятся по периметру участка, в середине будет благоустроенная территория с детской площадкой и вместительной парковкой.

Сам застройщик до получения проектной декларации не раскрывает деталей проекта.

Под боком у «Большой медведицы»

Согласно данным публичной кадастровой карты, участок подпадает под категорию «Земли населенных пунктов». Вид разрешенного использования — многоквартирная застройка.

«Адалин» построит новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото предоставлено «Адалин-строй».

Здесь можно возводить дома высотой более 9 этажей, в том числе со встроенными, пристроенными, встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием.

Напомним, что буквально через дорогу (по улице Пролетарская) от строительной площадки у «Адалина» достраивается жилой комплекс «Большая медведица». С другой стороны (по улице Пролетарская) стройка вплотную прилегает к детской площадке дома, построенного «Регионстроем».

«Адалин» построит новый жилой комплекс в центре Барнаула. Фото предоставлено «Адалин-строй».

Парк со звучным именем

Кроме того, «Адалин» сейчас работает над большим проектом «Мичурин парк», рассчитанным на 1826 квартир. Он возводится на улице Власихинской, 65 а. Это будет большой комплекс, в который войдут четыре многоэтажки. Здесь смогут найти себе квартиры порядка 2,5 тыс. человек.

«Мичурин парк» на ул. Власихинской sibdom.ru.

По данным портала «СибДом», строительство ведется в рамках проектного финансирования Сбербанка. Сообщается также, что девелопер планирует ввести комплекс в эксплуатацию не позднее четвертого квартала 2022 года. При этом, три из четырех зданий будут построены уже во втором квартале того же года.

Корпус № 1 «Мичурин парк» будет 18-этажным, двухсекционным. В монолитно-кирпичном исполнении, как и одно из зданий нового ЖК, который будет построен на Пролетарской. В нем будет 234 квартиры, площадью от 27 до 65 кв. м. А также две крупногабаритные — 195 и 200 кв. м. Здесь же, только во встроенных помещениях, разместятся офисы.