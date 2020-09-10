Вот это поворот. В центре Барнаула вырастет еще один крупный жилой комплекс

Большой котлован для большого проекта
Споры о дефиците земли для комплексной застройки в самом разгаре. Тем временем «Адалин» продолжает активно осваивать центр. Буквально на днях на внушительном участке площадью более 5,6 тыс. кв. метров начались подготовительные работы к застройке большого жилого комплекса.
Разрешение на строительство «Адалин» получил 3 сентября. Буквально сразу же на участке начались комплексные работы, стала активно приезжать строительная техника. На сегодняшний день уже практически готов котлован.
Altapress.ru удалось выяснить, что в рамках проекта планируется возвести три корпуса. Два из них будут кирпичные, один — весьма внушительного размера — монолитно-кирпичным.
По предварительной информации, дома выстроятся по периметру участка, в середине будет благоустроенная территория с детской площадкой и вместительной парковкой.
Сам застройщик до получения проектной декларации не раскрывает деталей проекта.
Под боком у «Большой медведицы»
Согласно данным публичной кадастровой карты, участок подпадает под категорию «Земли населенных пунктов». Вид разрешенного использования — многоквартирная застройка.
Здесь можно возводить дома высотой более 9 этажей, в том числе со встроенными, пристроенными, встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием.
Напомним, что буквально через дорогу (по улице Пролетарская) от строительной площадки у «Адалина» достраивается жилой комплекс «Большая медведица». С другой стороны (по улице Пролетарская) стройка вплотную прилегает к детской площадке дома, построенного «Регионстроем».
Парк со звучным именем
Кроме того, «Адалин» сейчас работает над большим проектом «Мичурин парк», рассчитанным на 1826 квартир. Он возводится на улице Власихинской, 65 а. Это будет большой комплекс, в который войдут четыре многоэтажки. Здесь смогут найти себе квартиры порядка 2,5 тыс. человек.
По данным портала «СибДом», строительство ведется в рамках проектного финансирования Сбербанка. Сообщается также, что девелопер планирует ввести комплекс в эксплуатацию не позднее четвертого квартала 2022 года. При этом, три из четырех зданий будут построены уже во втором квартале того же года.
Корпус № 1 «Мичурин парк» будет 18-этажным, двухсекционным. В монолитно-кирпичном исполнении, как и одно из зданий нового ЖК, который будет построен на Пролетарской. В нем будет 234 квартиры, площадью от 27 до 65 кв. м. А также две крупногабаритные — 195 и 200 кв. м. Здесь же, только во встроенных помещениях, разместятся офисы.