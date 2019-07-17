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17 июля 23°C

«Все превратится в унылое говно». Общественник высказался об идее строить типовое жилье

Блогер и общественник Илья Варламов эмоционально прокомментировал перспективу возрождения института типового проектирования жилья и других зданий. Накануне с этой идеей выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. «В реальном мире это всё превратится в унылое говно. Потому что главная цель — это дешевизна! — пишет он в Telegram.

Благоустройство двора в Барнауле
Благоустройство двора в Барнауле
ОНФ

Что сказал премьер-министр

«Мы готовимся возродить по сути по всей стране и на всех направлениях институт типового проектирования», — заявил Медведев. Идея прозвучала на совещании по строительству жилья в рамках нацпроектов. Для этого нужны современные материалы, техника и оборудование по доступным ценам, написал ТАСС.

В чем проблема?

В России уже есть опыт типового проектирования. Одинаковые «хрущевки», «брежневки», школы, детсады, больницы создали унылую и однообразную среду, словно вся страна — это огромный лагерь. Ему мы обязаны полной утратой идентичности, считает архитектор.

Илья Варламов,
блогер:

Архитектура не появляется сама по себе. На неё влияет климат, культура, политика, экономика. В одном регионе дома строят каменные, так как камень там дешёвый, в другом делают козырьки над окнами, чтобы защититься от солнца, где-то строят галереи на улицах, которые защищают от постоянных дождей. Типовое проектирование убивает все местные особенности, кроме того, стройка вообще может получиться дороже, так как для типового проекта материалы может быть сложнее достать, чем строить из местных.

Типовые решения приводят к риску лагерного синдрома: то есть окружение не моё, родное, а казённое, со всеми вытекающими — граффити, битые стёкла, прочие признаки депрессивной среды. И все это ради экономии 2−3% от бюджета стройки.

Но он добавляет: «В типовом проектировании нет ничего плохого. Вопрос исключительно в исполнении: кто, как и где применяет эти решения». А применение будет самым убогим, уверен он, потому что перед государством стоит задача продавать беднеющему населению дешевое и потому убогое жилье.

Илья Варламов,
блогер:

Показатель эффективности любого региона сегодня — это сданные квадратные метры. Кто больше сдал — тот и молодец. Бумажки чиновников не учитывают качества городской среды, не учитывают негативные последствия строительства бетонных человейников в городах. Так что квадратных метров будет больше, а качество будет хуже.

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