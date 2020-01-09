Все ушли в кадастр. Как с 2020 года в Алтайском крае будет начисляться налог на недвижимость

Новогодние сюрпризы еще не закончились: с 1 января гражданам по-новому начисляют налог на квартиры и нежилые помещения. А у владельцев квадратных метров, купленных в новостройках после 2012 года, вообще появился дополнительная строка расходов — налог на это имущество. Это лишь некоторые нововведения, связанные с переходом Алтайского края на государственную кадастровую оценку объектов капитального строительства. Подробности — в материале Altapress.ru.

Что изменилось в законодательстве

1 января 2020 года завершился переходный период, в течение которого регионы России должны были отказаться от применения инвентаризационной стоимости при оценке объектов капитального строительства (ОКС) в пользу кадастровой стоимости. Считается, что кадастр позволяет получить более объективные и максимально приближенные к рынку результаты.

Алтайский край переходит на новую модель в числе последних регионов РФ. Причина сугубо прагматичная — нежелание региональных властей потерять в суммах собираемых налогов (об этом — чуть ниже). В последний раз переоценка инвентаризационной стоимости проходила в стране в 2012 году.

Все последующие годы она (и, соответственно, суммы имущественного налога) корректировалась лишь на размер коэффициента-дефлятора, ежегодно применяемого федеральным центром. А владельцы домов и квартир в новостройках, введенных в эксплуатацию после 2012 года (только в Барнауле — более 52 тыс. объектов), вовсе не платили на них имущественный налог — налогооблагаемой базы по ним просто не было.

Для перехода на новый порядок в крае было создано бюджетное учреждение «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки».

Новостройки в частном секторе в Барнауле. Олег Богданов

В течение 2019 года специалисты этой организации провели кадастровую оценку около 1,6 млн объектов недвижимости по нескольким десяткам параметров. Помимо квартир и домов, это гаражи, машино-места, коммерческие помещения и здания. Результаты по ним утверждены приказом Алтайкрайимущества и уже доступны на сайте ведомства в разделе «Государственная кадастровая оценка» (с января 2020 года эти данные есть и на сайте Росреестра).

Чтобы ознакомиться с ними, пользователю нужно ввести кадастровый номер интересующего объекта капитального строительства.

Как измениться сумма налога

«Максимально приближенная к рынку» — это значит дороже? Однозначно, да. Один из случайных примеров из новой базы Алтайкрайимущества: многоквартирный дом на Павловском тракте в Барнауле после проведения кадастровой оценки «подорожал» в 20 с лишним раз.

Следует при этом учесть, что в краевом центре гордума установила максимальный размер налоговой ставки для граждан — 0,3%.

Госьков Евгений Сергеевич. Анна Зайкова.

Впрочем, для собственников жилья не все так плохо. Евгений Госьков, руководитель оценочной компании «Бизнес-Эксперт» и председатель регионального отделения «Опоры России», считает, что переход на новую модель будет"достаточно мягким" и напоминает о двух моментах.

Во-первых, о наборе льгот и вычетов при расчете налога на имущество. Во-вторых, о возможности скорректировать или оспорить результаты проведенной кадастровой оценки.

Как уменьшить сумму налога

По подсчетам администрации краевого центра, льготами по уплате имущественного налога пользуется каждый пятый барнаулец. Механизмы поддержки сохранятся и при новом порядке. Например, это так называемые вычеты: от налога освобождаются 20 кв. метров от общей площади квартиры и 50 «квадратов» — жилого дома.

То есть при площади дома в 100 кв. метров налогом будет облагаться только половина. Хотя с точки зрения наполнения бюджета, здесь имеется важный отрицательный момент (к вопросу о том, почему наш регион не спешил переходить на новую модель).

Новостройки в частном секторе в Барнауле. Олег Богданов

Большая часть населения Алтайского края проживает в сельской местности, где средняя площадь дома составляет около 70 кв. метров. Воспользовавшись вычетом, в будущем собственник станет платить при этом усредненном показателе налог лишь с 20 «квадратов».

Есть льгота и для тех, у кого сумма имущественного налога после кадастровой оценки будет больше, чем текущая. Для них рост платежа ограничен: в первый год это 20%, во второй — 40%, в третий — 60%, а далее — 10% повышения.

Что будет с магазинами и офисами

В Алтайском крае несколько лет назад был создан и ежегодно расширяется перечень объектов коммерческой недвижимости, собственники которых обязаны уплачивать имущественный налог по ставке 2% от кадастровой стоимости (по ним за 2019 год она тоже пересчитана).

Торгово-офисный центр «Плаза». Олег Богданов

Изначально в этот список вошли крупные торговые и офисные центры в Барнауле, но в дальнейшем его пополнили объекты и с периферии. На 2020 год это уже более 4,5 тыс. зданий и помещений, включая недвижимость в сельской местности.

Предпринимателям, которые еще не ознакомились с его актуальной версией, самое время сделать это на портале краевого управления по развитию предпринимательства (смотрите раздел «Перечень объектов»).

Три варианта повлиять на оценку

У собственников, которые будут не согласны с результатами проведенной кадастровой оценки, есть несколько вариантов выхода из ситуации.

Скоро центр Барнаула потеряет еще три десятка гаражей. Олег Богданов

Первый вариант — законное снижение. К примеру, если при проведении этой процедуры экспертами были учтены не совсем корректные характеристики объекта (иной год введения объекта в эксплуатацию или не те материалы, из которых в действительности были построены несущие конструкции), актуальные данные необходимо направить в «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки».

Их внесут в кадастр, но сумма имущественного налога существенно не изменится.

Второй путь — досудебный. Он относится к компетенции специальной комиссии, созданной при Алтайкрайимуществе. В ее составе будут представители регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей, АлтТПП, Алтайского союза предпринимателей и два эксперта из профессионального оценочного сообщества.

Комиссия также не будет самостоятельно заниматься перерасчетами кадастровой стоимости объектов. В ее полномочиях — согласиться или нет с результатами независимой оценки, предоставленной собственником.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Третий вариант — обращение в Алтайский краевой суд. Здесь истцу потребуется оплатить государственную пошлину, обеспечить участие в процессе своего законного представителя и быть готовым к возможному назначению судом дополнительной экспертизы.

По оценкам Евгения Госькова, длительность рассмотрения такого иска составит до шести месяцев.

Цифры и факты по Барнаулу

Предельные ставки налога на имущество физлиц:

0,3% - по жилым объектам;

0,5% - по прочим объектам;

2,0% - по торговым и офисным центрам.

Объем поступления от индивидуальных жилых домов при новой системе снизится в 3,3 раза, бюджет недополучит 113,9 млн рублей.

На 600 рублей в среднем вырастет сумма налога за 3-комнатную квартиру (73 «квадрата») в старом жилом фонде. 52,6% владельцев квартир в таком фонде являются пенсионерами и освобождены от уплаты налога.

Налоги. СС0

За 3-комнатную «хрущевку» (60 кв. метров) сумма налога вырастет примерно на 500 рублей.

За 3-комнатную квартиру (91 «квадрат») в доме 2000−2012 голов постройки налог в среднем снизится на 800 рублей и составит 10 300 рублей.

40 рублей за 1 кв. метр составит средний размер налогового платежа по складам и СТО, автомойкам и АЗС — 98,7 рубля (для сравнения: по 1-комнатным квартирам — 47 рублей). Предприниматели, работающие на «спецрежимах», освобождены от уплаты налога в отношении таких налогов.

Цифры и факты из судебной практики

19,9 тыс. судебных споров о величине кадастровой стоимости в отношении 36,3 тыс. объектов недвижимости было инициировано в России в январе-ноябре 2019 года.

В 10,6 тыс. случаев за этот период истцами выступали физические лица.

По итогам вступивших в силу судебных решений за январь-ноябрь 2019 года суммарная величина кадастровой стоимости снижена на 21,6%, в денежном выражении это более 667 млрд рублей. Снижение кадастровой стоимости в расчете на один объект превысило 38 млн рублей.