Всеобщая льготная ипотека прекращает свое действие 1 июля, однако лимиты на нее во многих банках закончились до этой даты. Гендиректор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин привел altapress.ru прогноз «погоды» на рынке и рассказал, что предшествовало отмене массовой господдержки.

В последние недели никто не ждал 1 июля, потому что лимиты на ипотеку с господдержкой к этому времени уже закончились.

«В этом году государство более грамотно подошло к вопросу. Оно не ждало прям первого числа, чтобы все разом отрезать. Все лимиты заранее были распределены. Сбер, как всегда, исчерпал их быстрее всех. Потом отбирал лимиты у маленьких игроков. Это, что называется, «крошки со стола», - сказал риелтор. – Шок был, когда 21 июня вечером сказали, что Сбер льготную ипотеку с понедельника больше не выдает, успевайте. Все риелторы страны работали в субботу и воскресенье».

Льготную ипотеку отменяют, чтобы взбодрить рынок, считает риелтор. Возвращаются предложения взять недвижимость в рассрочку, когда во время строительства вносят платежи, а при сдаче объекта, как правило, вся остальная часть суммы.

«Застройщики уже объявили о субсидировании: по сути они дают такую скрытую скидку на свои объекты – они давно к этому готовы. Но им не хочется ронять цены, чтобы не было потери интереса к инвестированию в этот сегмент. Поэтому скидка выходит не в натуральном выражении, а в виде субсидирования процентной ставки, - сказал Дмитрий Дворядкин. – Думаю, новые старты также будут выходить несколько дешевле».

По его мнению, эти механизмы поддержит рынок в ближайшие месяцы.

Цены ни на новостройки, ни на вторичку не упадут, а скорее скорректируются до «адекватного» уровня. Таким Дмитрий Дворядкин называет положение в начале 2022 года – до каскада стихийно резкого роста стоимости недвижимости.

«Предложений больше не становится: те, кому нужно купить недвижимость, в итоге соглашаются на цены, которые есть, - сказал он. – Те, кто ставит адекватную цену, продает остаточно быстро, в течение месяца. Спрос есть».

Большее оживление ожидают в августе и сентября – это всегда горячее время на рынке недвижимости.

«У людей заканчиваются отпуска, студенты приезжают, им покупают малогабаритные квартиры, это даст динамику, - добавил Дмитрий Дворядкин. - Дальше октябрь, ноябрь – в это время включаются фермеры. Ну декабрь с его тринадцатыми зарплатами. Поэтому до конца года у нас прогноз умеренно оптимистичный».

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