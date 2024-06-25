Банки превысили лимиты по льготной ипотеке

Крупные банки исчерпали лимиты по льготной ипотеке перед ее завершением в июле, сообщают «Известия» со ссылкой на ДОМ.РФ.

По информации издания, Сбер, Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ), Ак Барс Банк и РНКБ выдали ипотечных кредитов по программе с господдержкой примерно на 151 млрд рублей больше установленного максимального порога. В частности, Сбер превысил лимит на 150 млрд рублей, Ак Барс Банк — на 305 млн, АТБ — на 256 млн, а РНКБ — на 183 млн рублей.

С 21 июня Сбер прекратил прием заявок на льготную ипотеку для покупки жилья в новостройках и закрыл запись на оформление таких сделок. В банке отметили необычно высокий спрос на программу, который вырос из-за перехода клиентов от других организаций. Также повышенный интерес к льготной ипотеке зафиксировали в Абсолют-банке и Новикомбанке.

В ДОМ.РФ сообщили, что сейчас завершается перераспределение лимитов по льготной ипотеке между кредитными организациями согласно их заявкам.

Ранее сообщалось, что банки начали останавливать прием заявок на льготную ипотеку.

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