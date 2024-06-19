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Экономика

Банки начали останавливать прием заявок на льготную ипотеку

Напомним, 1 июля завершаются основные госпрограммы по льготным ипотекам. На этом фоне банки начали останавливать прием заявок от физлиц на ипотечные кредиты, сообщает РБК.

Например, заявки больше не принимает Промсвязьбанк, банки «Россия» и «Ак Барс».

Информация об остановке приема заявок на льготные ссуды в отдельных банках появилась в Telegram-канале «Ипотека и недвижимость». C 19 июня, по сообщению канала, прием заявок остановит МТС-Банк, а с 21 июня — Почта Банк (речь идет программе «Льготная ипотека на покупку дома», ИЖС).

Также клиентов уведомил и Альфа-банк. Заявки на льготные кредиты на покупку дома, поданные после 17 июня, «с высокой долей вероятности не успеют выйти на сделку», сообщили в банке.

При этом появилась информация о том, что льготную ипотеку могут отменить для IT-специалистов в Москве и Санкт-Петербурге.

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