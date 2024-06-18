Правительство России рассматривает возможность отмены льготной ипотеки для IT-специалистов в некоторых городах, включая Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к кабинету министров.

Кроме того, обсуждается повышение минимального уровня заработной платы для участия в программе и выделение дополнительных средств на ее реализацию в регионах России.

Эффективность программы оценивается по количеству выданных кредитов. По данным Минцифры, более 70 тыс. специалистов воспользовались программой на общую сумму 630 млрд рублей. Это превышает ожидаемые показатели поддержки по итогам 2023 года более чем на 50%.

Ранее стало известно, по каким условиям банки выдают базовую ипотеку жителям Алтая, и может ли она стать еще недоступнее.

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