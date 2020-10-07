Встреча у камина. Как зодчие Барнаула отпраздновали Всемирный день архитектуры

5 октября в Доме архитектора зодчие Барнаула отпраздновали две важные даты: Всемирный день архитектуры и четверть века с момента открытия высшей архитектурной подготовки в Алтайском регионе. Это стало хорошим поводом провести круглый стол, да и просто встретиться всем вместе в уютной обстановке.

Круглый стол, а точнее квадратный — как в шутку поправляли друг друга сами архитекторы — прошел в тесной дружеской атмосфере. Горел камин, архитекторы вспоминали былое.

И если сначала говорили о 1995-ом, когда впервые на Алтае началась подготовка архитекторов и дизайнеров, годах преподавания, студентах, то после разговор перешел в более непринужденное русло, в котором нашлось место светлой ностальгии и «архитектурному» юмору.

Не все в этот день пришли в гостеприимный Дом архитектора, поэтому встреча прошла в тесном, но душевном кругу.

Пользуясь случаем, altapress.ru поинтересовался у собравшихся архитекторов, есть ли у них проект всей жизни, проект-мечта, которым не грех заняться даже бесплатно. Казалось бы, каждый рассказал о своем, но было в ответах нечто общее — архитекторы любят масштаб во всем.

Сергей Боженко. Анна Зайкова.

Сергей Боженко,

заместитель директора МКУ «Архитектура города Барнаула», почетный архитектор РФ:

Поскольку я градостроитель, то меня волнуют градостроительные проблемы Барнаула в целом и методы их решения. У нас большой город, и для того, чтобы сделать его красивым, удобным, функциональным и безопасным, нужно ставить себе задачи стратегически. Структура, зонирование, места приложения труда, система жизнеобеспечения, нормальное функционирование всех инженерных коммуникаций и т. д. Это громадный комплекс проблем, которые нужно решать здесь и сейчас. А это вопросы, касающиеся сотен и тысяч жителей города. Вот главная задача и дело, которому стоит отдавать все свои силы.

Татьяна Дьякова и Михаил Шмидт. Анна Зайкова.

Татьяна Дьякова,

главный архитектор творческой мастерской архитектора Анисифорова:

Если честно, в Барнауле не хватает глобального строительства, строительства микрорайонами, как это было в СССР. И я бы хотела окунуться в советское время. Тогда я и занималась такими проектами. И с удовольствием продолжила бы заниматься этим сейчас. В последнее время в Барнауле, как известно, все больше точечной застройки.

Сергей Поморов. Анна Зайкова.

Сергей Поморов,

директор Института архитектуры и дизайна АклтГТУ , заведующий кафедрой архитектуры и дизайна:

Большинство важных не только для меня, но и для общественности, проектов по большей части градостроительные. В качестве примеров можно привести: проектную концепцию «Барнаул — горнозаводской город», улучшение инженерной инфраструктуры, реконструкцию архитектурных объектов, проектирование системы пешеходной связи (в частности, лестницы в нагорный парк), «Бирюзовую Катунь» и т. д. Последнее, кстати — это редчайший случай проектирования такого комплекса. Но это прошлые проекты. Что касается глобальных новых, то я бы вышел за границы Барнаула. Я бы бросил все силы на Алтай туристический. Алтайская Горная страна неизменно вызывает подлинный интерес самых разных туристов. Здесь есть места, которые нравятся как молодежи, так и людям постарше. Эзотерики, художники, просто путешественники — каждый может найти что-то свое. Я бы хотел спроектировать в Горной стране (а это не только Республика Алтай, но и Алтайский край) несколько комплексов, которые органично вписались бы в ландшафт и слились воедино с окружающей природой. Человек, попавший в такое место должен чувствовать единение с природой, а не ощущать, что переместился из города в город.

Петр Анисифоров. Анна Зайкова.

Петр Анисифоров,

советник Российской академии архитектуры и строительных наук , директор персональной творческой мастерской архитектора Анисифорова: