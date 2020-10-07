Встреча у камина. Как зодчие Барнаула отпраздновали Всемирный день архитектуры

Круглый стол, а точнее квадратный — как в шутку поправляли друг друга сами архитекторы — прошел в тесной дружеской атмосфере. Горел камин, архитекторы вспоминали былое.
И если сначала говорили о 1995-ом, когда впервые на Алтае началась подготовка архитекторов и дизайнеров, годах преподавания, студентах, то после разговор перешел в более непринужденное русло, в котором нашлось место светлой ностальгии и «архитектурному» юмору.
Не все в этот день пришли в гостеприимный Дом архитектора, поэтому встреча прошла в тесном, но душевном кругу.
Пользуясь случаем, altapress.ru поинтересовался у собравшихся архитекторов, есть ли у них проект всей жизни, проект-мечта, которым не грех заняться даже бесплатно. Казалось бы, каждый рассказал о своем, но было в ответах нечто общее — архитекторы любят масштаб во всем.
Сергей Боженко,
заместитель директора МКУ «Архитектура города Барнаула», почетный архитектор РФ:
Поскольку я градостроитель, то меня волнуют градостроительные проблемы Барнаула в целом и методы их решения. У нас большой город, и для того, чтобы сделать его красивым, удобным, функциональным и безопасным, нужно ставить себе задачи стратегически. Структура, зонирование, места приложения труда, система жизнеобеспечения, нормальное функционирование всех инженерных коммуникаций и т. д. Это громадный комплекс проблем, которые нужно решать здесь и сейчас. А это вопросы, касающиеся сотен и тысяч жителей города. Вот главная задача и дело, которому стоит отдавать все свои силы.
Татьяна Дьякова,
главный архитектор творческой мастерской архитектора Анисифорова:
Если честно, в Барнауле не хватает глобального строительства, строительства микрорайонами, как это было в СССР. И я бы хотела окунуться в советское время. Тогда я и занималась такими проектами. И с удовольствием продолжила бы заниматься этим сейчас. В последнее время в Барнауле, как известно, все больше точечной застройки.
Сергей Поморов,
директор Института архитектуры и дизайна АклтГТУ, заведующий кафедрой архитектуры и дизайна:
Большинство важных не только для меня, но и для общественности, проектов по большей части градостроительные. В качестве примеров можно привести: проектную концепцию «Барнаул — горнозаводской город», улучшение инженерной инфраструктуры, реконструкцию архитектурных объектов, проектирование системы пешеходной связи (в частности, лестницы в нагорный парк), «Бирюзовую Катунь» и т. д. Последнее, кстати — это редчайший случай проектирования такого комплекса. Но это прошлые проекты.
Что касается глобальных новых, то я бы вышел за границы Барнаула. Я бы бросил все силы на Алтай туристический. Алтайская Горная страна неизменно вызывает подлинный интерес самых разных туристов. Здесь есть места, которые нравятся как молодежи, так и людям постарше. Эзотерики, художники, просто путешественники — каждый может найти что-то свое.
Я бы хотел спроектировать в Горной стране (а это не только Республика Алтай, но и Алтайский край) несколько комплексов, которые органично вписались бы в ландшафт и слились воедино с окружающей природой. Человек, попавший в такое место должен чувствовать единение с природой, а не ощущать, что переместился из города в город.
Петр Анисифоров,
советник Российской академии архитектуры и строительных наук, директор персональной творческой мастерской архитектора Анисифорова:
Я бы отдал всего себя городу и краю. И тут сложно сказать однозначно. Я никогда не спрошу, кто из поэтов или живописцев ваш самый любимый. Можно любить поэзию и живопись. Как можно сравнивать? То же самое я могу сказать про объекты архитектуры. Как их можно разделить? Другое дело, насколько тот или иной проект профессионально сделан. Бывает, что одно крыльцо сделано лучше всего микрорайона. У Шехтеля есть небольшой домик, где лестница сделана так, что полгорода не сравниться.
Поэтому я не могу выделить какой-то один проект. Я бы хотел заниматься архитектурой города в целом, потому что отделять одно от другого не могу. Даже не представляю, как разделить российскую архитектуру и мировую. Недаром, сегодня день не только отечественной архитектуры, а всемирной.